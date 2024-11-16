آبل تُنهي دعم هاتف آيفون XS ماكس

أعلنت شركة آبل توسيع قائمتها للمنتجات العتيقة والقديمة بإضافة إصدارات جديدة من هواتف آيفون وساعاتها الذكية، إذ أدرجت آبل هاتفي آيفون XS ماكس وآيفون 6S بلس ضمن قائمة المنتجات “العتيقة” في موقع الشركة الرسمي.

وأُطلق هاتف آيفون XS ماكس في سبتمبر من عام 2018 وتوقف بيعه في سبتمبر من عام 2019 مع وصول سلسلة آيفون 11. وقد كان خلفًا لهاتف آيفون X، إذ تميز بتصميم الشاشة ذات النتوء العلوي “النوتش” مع تقنية تعرّف الوجه Face ID دون وجود زر Home وتقنية تعرّف البصمة.

ووفقًا لآبل، فإن أجهزتها تُصنف على أنها “عتيقة Vintage” عند مرور أكثر من 5 سنوات على توقف الشركة عن بيعها بنحو رسمي، وقد توفر الشركة مع وكلائها المعتمدين إصلاحات للأجهزة القديمة، ولكن ذلك يعتمد على توفر قطع الغيار.

ومن الجدير بالذكر أن الشركة قد أضافت هاتف آيفون 6s بلس أيضًا إلى قائمة الأجهزة العتيقة مع هاتف آيفون XS ماكس، إذ كانت قد استمرت ببيعه لمدة أطول، وخاصةً الإصدار الذي يحمل سعة تخزينية قدرها 128 جيجابايت.

ومع ذلك، لم تُدرج الشركة بعدُ الإصدارات الأصغر، مثل آيفون XS وآيفون 6S ضمن قائمة الأجهزة العتيقة حتى الآن.

وفي سياق متصل، أدرجت الشركة أيضًا ساعات Apple Watch Series 2 المصنوعة من الألمنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ ضمن قائمة الأجهزة “القديمة Obsolete”، وهي الأجهزة التي توقفت آبل عن بيعها منذ أكثر من 7 سنوات، ولم تُضف آبل الإصدار المصنوع من السيراميك من تلك السلسلة حتى الآن إلى القائمة.

ويمكن لمالكي الأجهزة العتيقة الحصول على خدمة الصيانة من آبل أو من وكلائها المعتمدين في حال توفر قطع الغيار. ولكن فيما يتعلق بالأجهزة القديمة، فإن آبل تتوقف عن تقديم أي خدمات لها، ولا يُسمح لوكلائها بطلب قطع الغيار، باستثناء حواسيب ماك بوك التي قد تكون مؤهلة لإصلاح البطارية واستبدالها حتى 10 سنوات.