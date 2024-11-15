OpenAI تعتزم إطلاق أداة ذكاء اصطناعي لتنفيذ المهام نيابةً عن المستخدمين

تستعد شركة OpenAI، المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، لإطلاق أداة جديدة تُسمى “وكيل الذكاء الاصطناعي”، وستكون قادرة على التحكم في أجهزة الحاسوب وتنفيذ المهام بنحو مستقل.

ووفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرغ الإخبارية، فإن الأداة ستحمل الاسم الرمزي “Operator”، وستطلقها الشركة في يناير المقبل، وسيكون الإصدار الأول تجريبيًا ومتاحًا للباحثين والمطورين.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يتزايد فيه التنافس بين كبرى الشركات التقنية على تطوير “وكلاء الذكاء الاصطناعي”، وهي برامج مُصممة لأداء مهام محددة بنحو مستقل، ويمكن أن يتراوح نطاق هذه المهام من المستوى البسيط، مثل الرد على الأسئلة، إلى المستوى المعقد، مثل التفاعل مع البيئة والتعلم واتخاذ القرارات.

وكانت شركة أنثروبيك قد أطلقت حديثًا أداة مشابهة للتحكم في الحاسوب وتنفيذ بعض المهام دون تدخل من المستخدم، في حين تستعد جوجل لإطلاق نسختها الخاصة في ديسمبر المقبل، وفقًا لتقارير صحفية.

ولم يُشر التقرير إلى موعد الإصدار الرسمي لأداة “Operator” المزعومة لكافة المستخدمين، لكن تطويره يشير إلى تحول كبير نحو أنظمة ذكاء اصطناعي تتفاعل بنحو نشِط مع واجهات الحاسوب، وليس فقط معالجة النصوص والصور.

وتعهدت الشركات الرائدة بتقديم “وكلاء الذكاء الاصطناعي”، وقد زادت التوقعات حديثًا بشأن هذا التطور. وقد صرّح سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، قبل عدة أسابيع قائلًا: “سنحصل على نماذج أفضل، ولكن أعتقد أن الوكلاء سيكونون بمثابة الاختراق الكبير التالي”.

وتواجه شركات الذكاء الاصطناعي ضغوطًا متزايدة لتحقيق إيرادات من نماذجها المُكلفة، خاصة مع التحسينات الطفيفة التي قد لا تبرر رفع الأسعار للمستخدمين.

وتعوّل الشركة على ذلك المنتج الجديد الذي قد يُحدث اختراقًا كبيرًا في السوق، على غرار نجاح ChatGPT، ويثبت قيمة الاستثمارات الضخمة في تطوير الذكاء الاصطناعي.