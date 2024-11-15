واتساب تطرح ميزة “مسودات الرسائل” الجديدة

أعلنت شركة ميتا بدء طرح ميزة “مسودات الرسائل” الجديدة في تطبيق واتساب للمستخدمين، وتهدف هذه الميزة إلى حفظ الرسائل غير المكتملة، أو التي لم تُرسل بعدُ في المحادثات.

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرج، الميزة الجديدة عبر حساباته الشخصية، وذكر في بيانه اليوم أن المستخدمين سيبدأون بملاحظة وجود مؤشر “مسودة” في المحادثات التي تحتوي على رسائل لم تُرسل بعدُ. وسيظهر هذا المؤشر باللون الأخضر، مرفقًا بمعاينة لمحتوى الرسالة في قائمة الدردشات.

ومن جهة أخرى، أكّدت منصة واتساب أن المحادثات التي تحتوي على رسائل غير مكتملة سوف تُنقل إلى أعلى قائمة الدردشات، مما يسهّل على المستخدمين العودة سريعًا لإكمال النص وإرساله.

وتتشابه هذه الميزة مع ما تقدمه منصات مراسلة أخرى، مثل تطبيق “رسائل جوجل Google Messages”، إذ يوضع النص غير المكتمل مباشرةً في حقل الكتابة عند فتح المحادثة.

وأفاد بعض المستخدمين بأن ميتا قد أطلقت تحديثًا رُصد في متاجر التطبيقات لنظامي iOS وأندرويد. ويتضمن ميزة “مسودات الرسائل”، بالإضافة إلى عدة إصلاحات للأخطاء وتحسينات في الأداء.

وتأتي ميزة “مسودات الرسائل” بعد أسابيع قليلة من إطلاق واتساب ميزة “القوائم المخصصة”، التي أضافت المزيد من الفئات لتصفية الدردشات وترتيبها والوصول إليها، كما يمكن للمستخدمين الآن إنشاء قوائم جديدة خاصة بهم وفقًا لاحتياجاتهم.

وتستعد المنصة للاعتماد على أسماء المستخدمين بدلًا من أرقام الهواتف، فقد أطلقت المنصة في أكتوبر الماضي تحديثًا يتيح للمستخدمين حفظ جهات الاتصال داخل التطبيق، لتكون متزامنة ومتاحة عبر التخزين السحابي، للوصول إليها حتى في حال فقدان الهاتف، أو ربط جهاز جديد بالرقم الأساسي.