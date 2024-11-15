ميتا تعتزم إضافة الإعلانات إلى ثردز في 2025

أفادت تقارير حديثة بأن شركة ميتا تخطط لإضافة الإعلانات إلى منصة التواصل الاجتماعي التابعة لها “ثردز” في وقت مبكر من عام 2025 المقبل، وفقًا لما ذكره موقع “ذا إنفورميشن” التقني.

وتشير هذه الخطوة إلى أن ميتا تسعى إلى توليد أرباح من المنصة الناشئة بوتيرة أسرع مما صرح به المسؤولون التنفيذيون في الشركة سابقًا.

وفي أغسطس الماضي، عندما تجاوز التطبيق حاجز 200 مليون مستخدم، أشار الرئيس التنفيذي، مارك زوكربيرج، إلى أن ثردز قد تصبح المنصة التالية للشركة التي ستصل إلى مليار مستخدم نشط شهريًا، لكنه أوضح أن عملية تحقيق أرباح من المنصة ستكون مشروعًا طويل الأمد.

وقال زوكربيرج: “نطلق هذه المنتجات الجديدة، ثم يكون هناك أفق زمني يمتد عدة سنوات قبل أن تتوسع بنحو كبير، ولا تصبح مجرد تجارب استهلاكية، بل أعمال تجارية ضخمة”.

وفي أحدث إعلان مالي للشركة، قالت المديرة المالية لشركة ميتا، سوزان لي، إن الشركة لا تتوقع أن يكون لمنصة ثردز تأثير كبير في إيرادات عام 2025 في هذه المرحلة.

ووفقًا للتقرير، فإن ميتا تخطط لإطلاق الإعلانات في ثردز بنحو تدريجي، إذ ستبدأ مع “عدد محدود” من المعلنين في يناير المقبل، لكن ما زالت هناك تساؤلات حول مدى سرعة توسع هذه الخطوة.

وتُبرز هذه الخطط النمو السريع الذي شهدته الخدمة خلال الأشهر الأخيرة، فقد أشار زوكربيرج إلى أن منصة ثردز وصلت إلى 275 مليون مستخدم شهريًا، مع تسجيل أكثر من مليون مستخدم جديد يوميًا، مما يجعلها المنصة الكبرى المنافسة لمنصة إكس حاليًا.

وفي سياق متصل، شهدت منصة “بلوسكاي Bluesky”، وهي منصة أخرى شبيهة بإكس، نموًا ملحوظًا أيضًا، إذ وصل عدد مستخدميها إلى 15 مليون مستخدم، وهي ما زالت أصغر بكثير مقارنةً بثردز. ولا تحتوي هذه المنصة حاليًا على إعلانات، وتدرس المنصة خيارات الاشتراك المدفوع بدلًا من ذلك.