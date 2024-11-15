جوجل تطلق تطبيق “Gemini” لهواتف آيفون

أعلنت شركة جوجل توفير تطبيق الذكاء الاصطناعي “Gemini” لهواتف آيفون، وذلك بعد بدء تجربة التطبيق في أسواق محدودة.

وأصبح التطبيق المجاني متاحًا للتنزيل في أستراليا والهند والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بعد إطلاقه بنحو محدود في الفلبين في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع.

ومن المتوقع إطلاق التطبيق مستقبلًا في العديد من دول العالم خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وسابقًا، كان يمكن لمستخدمي آيفون الوصول إلى “Gemini” من خلال تطبيق جوجل، لكن كانت هناك بعض القيود الملحوظة التي تحول دون تجربة استخدام الروبوت بنحو مثالي.

ويتضمن التطبيق المستقل ميزة “Gemini Live” من جوجل، التي تتيح للمستخدمين التفاعل مع الروبوت مباشرةً من خلال الجزيرة التفاعلية “Dynamic Island” وشاشة القفل في آيفون.

وتتيح جوجل التطبيق مجانًا للتنزيل، لكنه يتطلب الاشتراك في خدمة “Gemini Advanced” للوصول إلى جميع المزايا المتاحة، ويشمل الاشتراك المتقدم خطة “Google One AI Premium” التي تبدأ من 19 دولارًا شهريًا.

ومن الجدير بالذكر أن التطبيق متوافق مع هواتف آيفون التي تعمل بنظام iOS 16 والإصدارات الأحدث، مما يعني أن الأجهزة القديمة مثل آيفون 8 وآيفون X يمكنها تشغيل التطبيق.

وتجدر الإشارة إلى أن أقدم هواتف آيفون يمكنها تشغيل مزايا الذكاء الاصطناعي من آبل، هي هواتف آيفون 15 برو، لكن آبل تعتمد في مزاياها على المعالجة الداخلية للجهاز، وفي حال تطلبت الاستفسارات قدرًا أكبر من القوة الحاسوبية، فإنها تستخدم خوادمها الخاصة.

وكان من المتوقع أن تطلق جوجل تطبيقًا مستقلًا للذكاء الاصطناعي لهواتف آيفون، خاصةً في ظل التقارير التي سبقت مؤتمر آبل للمطورين WWDC 2024، والتي أفادت بأن آبل كانت تجري محادثات مع جوجل لإدماج روبوت الذكاء الاصطناعي في أجهزتها مباشرة.