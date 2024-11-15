بسعر قدره 14 ألف درهم.. آبل تطرح نظارة فيجن برو في الإمارات

بدأت شركة آبل إطلاق نظارة الواقع المختلط “فيجن برو” Vision Pro في متاجرها في الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى كوريا الجنوبية في إطار سعي الشركة إلى توفير منتجها الجديد في الأسواق العالمية.

وأتاحت الشركة للعملاء فرصة حجز جلسة مجانية لمدة قدرها 30 دقيقة لتجربة النظارة في متاجر آبل في الإمارات، إذ سيلتقي العميل بأحد موظفي الشركة المتخصصين لاستعراض النظارة وتجربتها.

وحدّثت آبل صفحة النظارة في موقعها الإلكتروني في الإمارات العربية المتحدة، لتقديم تفاصيل إضافية حول النظارة للراغبين في تعرّفها بنحو أفضل، مع إمكانية حجز جلسة التجربة المجانية، وتعرّف سعر النظارة والملحقات.

وكانت آبل قد أطلقت نظارة فيجن برو Vision Pro أول مرة في الولايات المتحدة في فبراير الماضي، بسعر يبدأ من 3500 دولار أمريكي.

ويبدأ سعر نظارة فيجن برو Vision Pro في الإمارات العربية المتحدة من 14 ألف درهم للنسخة ذات السعة البالغ قدرها 256 جيجابايت، وتوفر آبل سعتي 512 جيجابايت وتيرابايت بسعر قدره 14,800 درهم، و 15,600 درهم على الترتيب، ويمكن الاشتراك في الضمان المُمدد الإضافي للنظارة حتى عامين بسعر قدره ألفي درهم.

وفي منتصف العام الجاري، وسّعت آبل إطلاق المنتج ليشمل أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والصين وهونغ كونغ واليابان وسنغافورة. ومع إضافة كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة، يكون المنتج متوفرًا الآن في 12 دولة حول العالم.

وأشارت توقعات سابقة إلى أن مبيعات نظارة Vision Pro ستقل عن 500 ألف وحدة خلال هذا العام.

وفي مقابلة حديثة، اعترف الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، بأن المنتج لا يستهدف كل العملاء بسبب سعره المرتفع، مؤكدًا أن المنتج مخصص حاليًا للمستخدمين الأوائل الذين يرغبون في الحصول على “تكنولوجيا الغد” الآن.