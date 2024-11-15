إطلاق تطبيق ChatGPT مجانًا لكافة مستخدمي ويندوز

أعلنت شركة OpenAI إتاحة تطبيق ChatGPT لنظام ويندوز لكافة المستخدمين، بعد أن كان متاحًا بنحو حصري لفئات معينة.

ويأتي هذا الإعلان متزامنًا مع سلسلة من التحديثات والتحسينات التي تهدف إلى تعزيز تجربة المستخدم، ومنها دعم التفاعل الصوتي والبحث عبر الإنترنت وغيرها.

وكانت شركة OpenAI قد أعلنت في أكتوبر الماضي إصدارًا أوليًا من تطبيق ChatGPT لنظام التشغيل ويندوز للمشتركين في خطط ChatGPT Plus للأفراد وفرق العمل Team والشركات Enterprise والمؤسسات التعليمية Edu قبل إتاحته لكافة المستخدمين.

ومنذ إطلاقه، عملت OpenAI على إدخال تحسينات عديدة على تطبيق ChatGPT لنظام ويندوز. ومنها ميزة تتيح للمستخدمين التقاط الصور باستخدام كاميرا الحاسوب المحمول أو كاميرا الويب الخاصة بهم وإرفاقها مباشرةً في المحادثة مع ChatGPT.

وأصبح بإمكان المستخدمين الآن ضبط حجم النص باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح، بالضغط على زر التحكم Ctrl مع علامة زائد أو ناقص، لتكبير النص أو تصغيره.

وبالإضافة إلى ذلك، أضافت OpenAI خيارًا جديدًا لتخصيص اختصار فتح نافذة الأوامر، وزرًا في الإعدادات للتحقق من التحديثات المتاحة، كما يمكن الوصول سريعًا إلى تطبيق ChatGPT باستخدام اختصار Alt + Space.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت OpenAI تحديثًا جديدًا لتطبيق ChatGPT لنظام ويندوز لدعم وضع الصوت المتقدم، مما يتيح للمستخدمين إجراء محادثات طبيعية في الوقت الفعلي مع الروبوت الذكي، بالإضافة إلى إمكانية البحث في سجل المحادثات.

ويمكن تحميل تطبيق ChatGPT مجانًا من متجر تطبيقات مايكروسوفت لأجهزة الحاسوب العاملة بنظام ويندوز 10 أو ويندوز 11، ويبلغ حجمه نحو 300 ميجابايت.