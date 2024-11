هواتف OPPO Find X8.. قوة الذكاء الاصطناعي في تصميم أنيق وأداء لا يضاهى

تستعد شركة أوبو لإطلاق سلسلة هواتفها الذكية الرائدة الجديدة (Find X8) في الأسواق العالمية في حدث عالمي سيُعقد في مدينة بالي الإندونيسية يوم 21 من نوفمبر الجاري، ويأتي ذلك بعد شهر واحد من الكشف عن السلسلة في الصين.

وسيشهد الحدث أيضًا الإطلاق العالمي لواجهة المستخدم (ColorOS 15) المستندة إلى نظام أندرويد 15، التي تقدم العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة. وتضم هذه السلسلة هاتفين هما: Find X8 و Find X8 Pro، يتميزان بالتصميم الأنيق، والكاميرات المتطورة، والأداء القوي، لتقديم تجربة مستخدم غير مسبوقة.

وتعتمد السلسلة على نظام الكاميرا المتطور (Hasselblad Master)، وتدعم الكاميرا التكبير البصري الفائق الدقة الذي يصل إلى 10x، بالإضافة إلى مزية (Lightning Snap) لالتقاط صور سريعة بجودة عالية.

يأتي هاتف (Find X8) بتصميم أنيق وخفيف الوزن، إذ يبلغ وزنه 193 جرامًا، ويبلغ سُمكه 7.85 ملم فقط، كما يأتي بشاشة من نوع LTPO OLED يبلغ مقاسها 6.59 بوصات، وتدعم معدل تحديث تكيفي يصل إلى 120 هرتزًا.

ويتميز هاتف (Find X8) بمستويات جمالية استثنائية من خلال الشكل والاستخدام على حدٍ سواء، إذ يأتي بتصميم مقاوم لبصمات الأصابع وسيتوفر بثلاثة ألوان، هي:الأسود (Space Black)، والرمادي (Star Grey)، والوردي (Shell Pink).

ولمحبي لهواتف ذات الشاشات الكبيرة، يأتي هاتف (Find X8 Pro) الأكبر مع شاشة يبلغ مقاسها 6.78 بوصات فائقة التميز، وزجاجًا منحنيًا من الأربع جهات على كلا الجانبين.

ويتوفر Find X8 Pro بلونين فقط هما: الأسود (Space Black)، والأبيض اللؤلؤي (Pearl (White، ويتميز كل جهاز باللون الأبيض اللؤلؤي بنمط فريد، مع الإشارة إلى أنه لا يوجد نسختان متشابهان، مما يضفي على اللون لمسة من الجودة الحصرية.

يجسد كل من Find X8 و Find X8 Pro ، قيّم سلسلة (Find X)، المتمثلة في تحقيق الابتكار على مستوى الكاميرات الرائدة، إذ يحتوي كلاهما على أحدث نظام كاميرا (Hasselblad Master) من أوبو.

وللوصول إلى أبعد مدى، تتيح مزية (AI Telescope Zoom) في سلسلة Find X8 الوصول إلى مسافات لم تكن ممكنة من قبل، مع القدرة على التكبير حتى 10x وأكثر. كما يمكن لكل منهما إيقاف الوقت مع مزية (Lightning Snap)، حتى يمكن التقاط ما يصل إلى سبع صور في الثانية، دون المساومة على جودة معالجة الصور الرائدة على مستوى الهواتف الرائدة.

Discover incredible zoom with the #OPPOFindX8Series 🔭 #OPPOAIPhone #ZoomwithOPPO pic.twitter.com/nJI9MpiU37

I see you 👀

وسيدعم الهاتفان أيضًا محرك الصور HyperTone الذي يدمج حتى 9 إطارات في كل صورة للحصول على وضوح عالٍ ودقة فائقة مع نطاق ديناميكي واسع، وتقليل الضوضاء والتشوهات البصرية، بالإضافة إلى وضع Hasselblad Portrait لتصوير البورتريه، ومزية (LivePhoto) الجديدة التي تلتقط مقاطع فيديو قصيرة قبل التقاط الصورة وبعدها.

وتتفوق بطارية أوبو التي تحتوي على كربون السيليكون، وتأتي في هاتف (Find X8) بسعة تبلغ 5630 ميلّي أمبير/ الساعة، وفي هاتف (Find X8 Pro) تبلغ سعتها 5910 ميلّي أمبير/ الساعة، ومع أحدث جيل من معالجات (MediaTek Dimensity 9400) ستقدم هواتف أوبو أداءً سلسًا ورائعًا.

وعلاوة على ذلك، أضافت أوبو في هاتف Find X8 Pro، زر كاميرا مخصص تطلق عليه اسم (Quick Button)، وهو زر يمكنه تشغيل تطبيق الكاميرا بنقرة مزدوجة، كما يتيح التقاط الصور والتكبير والتصغير في أثناء التقاط الصور، على غرار زر (التحكم في الكاميرا) في هواتف آيفون 16.

لتقديم تجربة مستخدم متكاملة، ستأتي هواتف OPPO Find X8، مع أحدث إصدار من واجهة المستخدم (ColorOS 15)، التي توفر مجموعة واسعة من المزايا التي تعزز قدرات الهواتف، والتي تسهل حياة المستخدمين، مثل: أدوات تحرير الصور الاحترافية، ومساعد الذكاء الاصطناعي الشخصي، والتصميم الجديد لعناصر الواجهة الذي يجعل التنقل بين التطبيقات أسهل وأسرع.

وتُعدّ سلسلة Find X8 قفزة نوعية في عالم الهواتف الذكية، إذ تجمع بين التصميم الأنيق والأداء القوي والكاميرات الاحترافية، بالإضافة إلى مزايا الذكاء الاصطناعي، لذلك من المتوقع أن تحظى هذه السلسلة بإقبال كبير من عشاق التكنولوجيا.

A world-class device is arriving worldwide 🌎

Tune in for the global launch of the #OPPOFindX8Series and #OPPOColorOS15https://t.co/QcFsIVtG89

📍Bali, Indonesia

🗓️ 13:00 (GMT+8), November 21st, 2024#OPPOAIPhone pic.twitter.com/g401XKvw86

— OPPO (@oppo) November 11, 2024