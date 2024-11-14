مراجعة شاملة لجهاز آيباد ميني 7 الجديد من آبل

يأتي جهاز آيباد ميني 7 مع تحديثات عديدة مقارنةً بالطراز السابق آيباد ميني 6؛ إذ يعمل بمعالج A17 Pro، ويدعم القلم الإلكتروني Apple Pencil Pro، ويدعم مزايا الذكاء الاصطناعي من آبل، كما يتوفر بألوان جديدة. ويُعدّ هذا الجهاز خيارًا مناسبًا للمبدعين الذين يفضلون العمل في أثناء التنقل، وهو مناسب أيضًا لمحبي قراءة الكتب الإلكترونية.

فإذا كنت تفكر في شراء جهاز لوحي صغير الحجم يمتاز بقوة الأداء، أو أنك تستخدم جهاز آيباد ميني 6 وتفكر في الترقية، فستساعدك المراجعة التالية لجهاز آيباد ميني 7 في اتخاذ القرار النهائي:

التصميم والشاشة:

يأتي جهاز آيباد ميني 7 بتصميم مطابق تمامًا لتصميم الطراز السابق، ولكنه يأتي بلونين جديدين، هما: البنفسجي والأزرق. ويأتي هذا الجهاز مزودًا بمنفذ من نوع USB-C، ومكبرات صوت رباعية، ويضم شاشة Liquid Retina بمقاس قدره 8.3 بوصات، ويمتاز بالحجم الصغير والوزن الخفيف؛ إذ يزن 293 جرامًا، وهو أخف جهاز آيباد متوفر في الوقت الحالي.

حسّنت آبل تجربة استخدام الشاشة بالتخلص من مشكلة التمرير الهلامي، وإضافة طلاء مضاد للانعكاس، ومع ذلك لم تحصل الشاشة في الجهاز الجديد على ترقيات كبرى، إذ ما زالت الشاشة تدعم معدل التحديث نفسه الذي يبلغ 60 هرتزًا، ولا تدعم تقنية ProMotion أو معدل تحديث يبلغ 120 هرتزًا.

المعالج والأداء:

مع أن جهاز آيباد ميني 7 يتطابق مع الطراز السابق في المظهر الخارجي، فقد حصل على ترقيات كبيرة فيما يتعلق بالمعالج والأداء؛ إذ يعمل هذا الجهاز بمعالج A17 Pro المُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر، وهو المعالج نفسه الذي يعمل به هاتفا iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max.

يمتاز هذا المعالج بوحدة معالجة مركزية أسرع بنسبة تبلغ 30% ومحرك عصبي أسرع مرتين مقارنةً بمعالج A15 Bionic الذي يعمل به الطراز السابق. ويمكن لمستخدمي الطراز السابق الشعور بالفرق في الأداء عند البدء باستخدام الطراز الجديد؛ إذ سيلاحظون تحسنًا كبيرًا في سرعة الأداء ومعالجة المهام المختلفة.

وسيكون من السهل أداء المهام الإبداعية الكثيفة مثل: تحرير الصور عبر مجموعة تطبيقات Adobe Suite، أو إنشاء النماذج الثلاثية الأبعاد في ZBrush.

سيلاحظ هواة اللعب بألعاب الفيديو تحسّن أداء الجهاز الجديد مقارنةً بالطراز السابق؛ إذ تعني تقنية تتبع الأشعة المتسارعة بالأجهزة التي يدعمها هذا الجهاز أنه قادر على تشغيل الألعاب الكثيفة بسهولة.

وبفضل معالج Apple A17 Pro، يدعم جهاز آيباد ميني 7 مزايا الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence. وتتضمن مزايا الذكاء الاصطناعي المتوفرة في هذا الجهاز في الوقت الحالي: القدرة على إعادة كتابة النصوص ورسائل البريد الإلكتروني بطرق متعددة، وتلخيص النصوص، وإزالة العناصر غير المرغوب فيها من الصور باستخدام أداة التنظيف، والحصول على ملخصات للإشعارات بالذكاء الاصطناعي.

ومن المقرر أن تأتي المزيد من مزايا الذكاء الاصطناعي المتطورة ضمن تحديثات نظام التشغيل القادمة، مثل: Image Playground و Genmoji، والمساعد الصوتي سيري المُحدّث.

التحديث الرئيسي الآخر لجهاز آيباد ميني 7 هو دعم قلم Apple Pencil Pro، وهذا يعني مجموعة من أدوات الكتابة والرسم الجديدة، وهذا التحديث يعدّ مهمًا لهواة الفن الرقمي.

يمتاز قلم Apple Pencil Pro بمزية Barrel Roll التي تعتمد على الجيروسكوب الجديد في القلم، وتسمح بتدوير أسطوانة القلم لتغيير اتجاه أدوات الرسم. ويدعم هذا القلم مزية أخرى تسمى Pencil Hover تسمح للمستخدمين بمعاينة اتجاه الفرشاة لحظيًا قبل لمس الشاشة.

هناك أيضًا المحرك اللمسي الذي يسمح بالضغط على Apple Pencil للوصول إلى الأدوات والإعدادات المختلفة. كما يتيح المستشعر الجديد في القلم للمستخدمين عرض لوحة الأدوات للتبديل بسرعة بين الأدوات، وتغيير نوع الخط والألوان.

يدعم قلم آبل الجديد أيضًا تقنية العثور على الأجهزة من آبل Find My التي تُتيح للمستخدمين إمكانية تحديد موقع القلم عند فقدانه، وهي مزية غير موجودة في الإصدارات السابقة من القلم.

السعر:

يُباع آيباد ميني 7 الجديد بسعر يبدأ من 499 دولارًا، ويتوفر بأربعة ألوان، هي: الرمادي، والأزرق، والبنفسجي، والأبيض.

إليك المواصفات الكاملة لجهاز آيباد ميني 7 الجديد من آبل:

Apple iPad mini 7 المعالج معالج (Apple A17 Pro) السداسي النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. الشاشة من نوع (Liquid Retina IPS LCD) بقياس قدره 8.3 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 128 أو 256 أو 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 جيجابايت. الكاميرا الخلفية أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وتدعم تسجيل مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وتدعم تسجيل مقاطع الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. الاتصال شبكات الواي فاي 6e، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الرمادي، والأزرق، والبنفسجي، والأبيض. نظام التشغيل iPadOS 18. الوزن 293 جرامًا. السعر يبدأ من 499 دولارًا .