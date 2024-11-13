شاومي تستعد لإطلاق نظارات ذكية في 2025

تعتزم شركة شاومي دخول سوق النظارات الذكية المزودة بالذكاء الاصطناعي، من خلال تعاونها مع شركة Goertek الصينية، ومن المتوقع طرحها في الربع الثاني من عام 2025، بالتزامن مع حدث إعلامي كبير للشركة في شهر أبريل.

وبحسب مصادر مطلعة، فقد وضع الرئيس التنفيذي لشركة شاومي، لي جون، هدفًا طموحًا للنظارات الجديدة، إذ يتوقع أن تبلغ مبيعاتها 300 ألف وحدة على الأقل.

وتسعى شاومي إلى دخول هذا المجال لمنافسة نظارات Ray-Ban الشهيرة من شركة ميتا، عبر إدماج إمكانيات الذكاء الاصطناعي ومزايا تقنية متقدمة أخرى في النظارة.

ووفقًا لتقارير صحفية، فإن نظارات شاومي الذكية المنتظرة سوف تتمتع بعدة مزايا مهمة، ومنها التكامل مع الذكاء الاصطناعي، مع مكونات صوتية وكاميرات متطورة، وستطرحها الشركة تحت علامتها التجارية مباشرةً، وليس شركاتها الفرعية.

يُذكر أن شركات أخرى، مثل أوبو وفيفو وهواوي وبايت دانس، تعمل أيضًا على تطوير نظارات ذكية مزودة بالذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، تشير المصادر إلى أن مشاريع هذه الشركات ما زالت في مراحل التطوير المبكرة، ومن المتوقع أن تبدأ إطلاق منتجاتها نهاية عام 2025.

وتأتي خطوة شاومي في وقت تتزايد فيه حدة المنافسة في قطاع النظارات الذكية عالميًا وداخل الصين. وكانت شركة بايدو الصينية قد قدّمت حديثًا نظارتها الذكية Xiaodu AI المزوّدة بأول نموذج ذكاء اصطناعي صيني، وستصل الأسواق في عام 2025، كما كشفت ميتا عن نظارتها الجديدة Meta Orion في سبتمبر الماضي، وهي نظارة تتمتع بإمكانيات متطورة في مجال الواقع المعزز (AR)، ويتوقع إطلاقها في عام 2027.

ومن الجدير بالذكر أن شاومي كانت قد أطلقت في وقت سابق من هذا العام نظارات Mijia Smart Audio Glasses، التي تركز بنحو أساسي على تقديم تجربة صوتية مميزة عبر توصيل الصوت هوائيًا بسماعات فوق صوتية مدمجة في الإطار.

ويتوقع أن تطرح شاومي نظارتها الذكية القادمة بسعر تنافسي كعادتها في تسعير مختلف منتجاتها.