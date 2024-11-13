ممارسات غير قانونية.. الاتحاد الأوروبي يوّجه إنذارًا لآبل بسبب “الحجب الجغرافي”

وجّه الاتحاد الأوروبي تحذيرًا لشركة آبل بشأن ممارساتها المتعلقة بحجب المحتوى المستند إلى المواقع الجغرافية، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات قد تكون مخالفة لقوانين حماية المستهلك، مما يضيف تحديًا تنظيميًا جديدًا للشركة في الأسواق الأوروبية.

وأفاد بيان صادر عن المفوضية الأوروبية، الجهة التنظيمية في الاتحاد الأوروبي، بأن متاجر آب ستور وآيتونز والخدمات الأخرى التابعة للشركة تميّز بنحو غير قانوني بين العملاء الأوروبيين بناءً على مكان إقامتهم.

ويأتي هذا التحذير في وقتٍ قد تواجه فيه آبل أول غرامة بموجب قانون الأسواق الرقمية (DMA)، بعد منعها مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى اشتراكات أرخص خارج متجر التطبيقات، وفقًا لما ذكرته بلومبرغ الأسبوع الماضي.

ويتوقع فرض هذه الغرامة بعد أشهر من فرض غرامة على الشركة قدرها 1.8 مليار يورو، بسبب انتهاكات مشابهة لقوانين المنافسة في الاتحاد الأوروبي.

وأظهرت التحقيقات التي أُجريت بالتعاون مع السلطات الوطنية لحماية المستهلك أن خدمات آبل تسمح للمستخدمين فقط باستخدام بطاقات الدفع الصادرة في الدول التي سجلوا فيها حساباتهم لدى آبل، كما أظهرت التحقيقات أن متجر “آب ستور” يمنع المستخدمين من تنزيل التطبيقات المتاحة في بلدان أخرى.

ومن الجدير بالذكر أن الهيئات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي يمكنها فرض غرامات على انتهاكات قوانين حماية المستهلك، وعادة ما يتعاون الاتحاد مع هذه الهيئات لتحديد المشكلات ومعالجتها.

ووفقًا لبيان المفوضية الأوروبية، فإن آبل أمامها شهر واحد للرد، وتقديم حلول لمعالجة ممارسات حجب المحتوى المستند إلى المواقع الجغرافية.