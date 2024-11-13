مايكروسوفت تجلب ألعاب أندرويد إلى ويندوز 11

بدأت مايكروسوفت إتاحة مجموعة من ألعاب نظام أندرويد عبر متجرها الرسمي لمستخدمي نظام ويندوز 11 داخل الصين بالتعاون مع شركة تطوير الألعاب الصينية الشهيرة “تينسنت”.

وكانت مايكروسوفت قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام إيقاف نظام “Windows Subsystem for Android”، الذي كان يتيح تشغيل تطبيقات أندرويد في ويندوز 11.

ومع ذلك، عقدت الشركة في مايو الماضي شراكة جديدة مع شركة “تينسنت” الصينية لجلب ألعابها وتطبيقاتها المخصصة لنظام أندرويد إلى الحواسيب العاملة بنظام ويندوز 11 في الصين.

وبدأت نتائج هذه الشراكة بالظهور فعليًا لمستخدمي الإصدار التجريبي من نظام ويندوز 11 في الصين عند زيارة متجر مايكروسوفت، لاكتشاف ألعاب أندرويد المتاحة من خلال “تينسنت”.

وتشمل الألعاب الشهيرة المتوفرة الآن على متجر مايكروسوفت ألعابًا مثل “PUBG Mobile” و “Honor of Kings” و “REDnote” و “Kuaishou” وغيرها من الألعاب بنحو يشبه إدماج متجر تطبيقات أمازون “Amazon Appstore” سابقًا في متجر مايكروسوفت.

ويمكن للمستخدمين رؤية أيقونة تطبيق “MyApp” من “تينسنت” في شريط التنقل الجانبي لمتجر “مايكروسوفت”. وبالنقر عليها، يمكن للمستخدمين رؤية الألعاب المتاحة للعب عبر أجهزة الحاسوب الخاصة بهم العاملة بنظام ويندوز 11.

وعلّق جورجيو ساردو، من فريق متجر “مايكروسوفت”، على توفر تطبيق “MyApp” قائلًا: “هذا التعاون يفتح فرص نمو مثيرة لمطوري تطبيقات الهواتف المحمولة في الصين لتوسيع نطاقهم، وزيادة التفاعل مع مستخدمي ويندوز”.

وكجزء من هذه الشراكة، تخطط “تينسنت” لجلب أكثر من 1,500 تطبيق ولعبة إلى متجر مايكروسوفت لمستخدمي ويندوز 11 في الصين.

وتُعد هذه الشراكة خطوة هامة نحو سد الفجوة بين الهواتف المحمولة والحواسيب الشخصية، خاصةً في السوق الصينية التي تضم قاعدة مستخدمين ضخمة.

ولا يُعرف حتى الآن إذا كانت الشركتان تتطلعان إلى توسيع تلك الشراكة لتشمل أسواقًا عالمية أخرى في المستقبل.