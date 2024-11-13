لهواة الألعاب.. الكشف عن سلسلة هواتف RedMagic 10 Pro بمواصفات مُحسّنة

أعلنت شركة RedMagic، التابعة لشركة نوبيا الصينية، هواتفها الذكية الجديدة المُخصصة للألعاب من سلسلة RedMagic 10 Pro.

وتوفر الشركة إصدار برو وإصدار برو بلس من السلسلة الجديدة التي تعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite المتطور من كوالكوم، وهو معالج تزعم الشركة أنه يحقق أداءً استثنائيًا يتجاوز 3 ملايين نقطة في اختبارات الأداء في منصة AnTuTu.

وتأتي هواتف RedMagic 10 Pro الجديدة بذاكرة عشوائية تتراوح بين 12 و 24 جيجابايت من نوع LPDDR5X ULTRA، وسعة تخزين تتراوح بين 256 جيجابايت وتيرابايت من نوع UFS 4.0 PRO.

وتحمل سلسلة RedMagic 10 Pro شاشة OLED ذات حافات نحيفة بقياس قدره 6.85 إنشات بدقة قدرها 1.5K، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 144 هرتزًا، وسطوع يصل إلى 2000 شمعة.

وتدعم الشاشات تقنية تعتيم DC و PWM بتردد يصل إلى 2592 هرتزًا، وتأتي الأجهزة مزودة بشريحة الألعاب المطورة ذاتيًا Red Core R3، التي تدعم تشغيل الألعاب بسلاسة حتى دقة قدرها 2K بمعدل إطارات قدره 120 إطارًا في الثانية.

وتُعد سلسلة RedMagic 10 Pro الأولى التي تستخدم تقنية “التبريد بمعدن سائل مركب” بدرجة توصيل حرارية فائقة أعلى بـ 13 مرة من المواد التقليدية. وتحتوي الهواتف على مروحة تبريد جديدة تُسمى “Hot Wheels” بسرعة دوران تصل إلى 23 ألف دورة في الدقيقة، مع زيادة في مساحة غرفة التبريد، ويساعد نظام التبريد المتقدم للسلسلة في التخلص من الحرارة الزائدة بكفاءة، والحفاظ على أداء الألعاب في جلسات اللعب الطويلة.

وتوفر الهواتف مفاتيح للألعاب، ومكبرات صوت استيريو، بالإضافة إلى دعم تقنية الاتصال القريب المدى NFC، ومنفذ سماعات 3.5 ملم.

ويحتوي الهاتفان على كاميرا أمامية بدقة قدرها 16 ميجابكسل، وكاميرا خلفية رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل تدعم تقنية التثبيت البصري OIS، مع كاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 50 ميجابكسل، ودعم خواص الذكاء الاصطناعي في التصوير والبحث عن الصور.

ويأتي هاتف +RedMagic 10 Pro ببطارية ضخمة سعتها 7050 ميلي أمبير تدعم شحنًا سريعًا بقوة قدرها 120 واطًا، إذ يمكن شحن الهاتف بنسبة قدرها 50% خلال 11 دقيقة، و 100% خلال 30 دقيقة. وأما هاتف RedMagic 10 Pro، فيأتي ببطارية كبيرة سعتها 6500 ميلي أمبير تدعم شحنًا سريعًا بقوة قدرها 80 واطًا.

وستُطرح هواتف RedMagic 10 Pro بسعر يتراوح بين 700 و 1050 دولارًا أمريكيًا طِبقًا للذاكرة العشوائية والسعة التخزينية، ويبدأ بيعها في السوق الصينية خلال شهر نوفمبر الجاري، وتعتزم الشركة توفيرها في الأسواق العالمية قبل نهاية العام الجاري.