لمنافسة تيمو وشي إن.. أمازون تطلق متجرها الجديد “Amazon Haul”

أعلنت أمازون إطلاق متجرها الجديد “Amazon Haul” الذي تسعى من خلاله إلى تقديم منتجات منخفضة الأسعار على غرار متاجر تيمو وشي إن الصينية.

ويضم المتجر الجديد مجموعة متنوعة من المنتجات، مثل الملابس والمنتجات المنزلية والإلكترونيات وغيرها من السلع، بسعر أقل من 20 دولارًا، وهو متاح عبر تطبيق أمازون للهواتف المحمولة.

وتوفر أمازون شحنًا مجانيًا للطلبات التي تتجاوز قيمتها 25 دولارًا، في حين تفرض رسوم شحن قدرها 4 دولارات على الطلبات الأقل من ذلك لعملائها في الولايات المتحدة، ولن تقبل أمازون إعادة المنتجات التي تبلغ قيمتها 3 دولارات أو أقل.

وعلى عكس سرعة الشحن الفائقة التي توفرها خدمة “برايم” من أمازون، فسوف تصل الطلبات من متجر Haul في مدة قد تصل إلى أسبوعين. وتراهن أمازون على أن العملاء سيكونون مستعدين لانتظار مدة أطول لتسلّم المنتجات التي طلبوها مقابل دفع أسعار مُخفضة للغاية.

ومن المرجح أن أمازون ستتولى استيراد السلع بنفسها من الصين وأسواق أخرى، وستعمل كوسيط مباشر لبيع المنتجات للعملاء، مع التحقق من جودتها ومطابقتها المواصفات. وستبدأ أمازون اختبار متجرها الجديد في الولايات المتحدة أولًا، ويتوقع أن تتوسع تلك التجربة لتشمل المزيد من الأسواق العالمية لاحقًا.

ويأتي إطلاق متجر Amazon Haul كرد فعل من أمازون على صعود مواقع التسوق المنافسة، مثل تيمو وشي إن وتيك توك شوب، التي ترتبط جميعها بالصين، إذ حققت هذه المنصات شعبية كبيرة في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة بفضل أسعارها المنخفضة.