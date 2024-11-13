لكسر حاجز اللغة.. DeepL تطلق خدمة جديدة للترجمة الصوتية الفورية

أعلنت شركة “ديب إل DeepL” الألمانية، المتخصصة في مجال الترجمة، إطلاق ميزة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تحمل اسم “DeepL Voice“، تتيح للمستخدمين ترجمة الصوتيات ومقاطع الفيديو بطريقة فورية في الوقت الفعلي.

وتأتي ميزة “DeepL Voice” كإضافة جديدة للمنصة، وهي تتيح للمستخدمين الاستماع إلى المحادثات بلغات متعددة وترجمتها مباشرة إلى لغة أخرى. ويمكن حاليًا لتلك الميزة تعرّف 13 لغة مختلفة، منها الإنجليزية والألمانية واليابانية والكورية والسويدية والفرنسية والتركية والإسبانية، ولا تتعرّف العربية في الوقت الحالي، لكنها تدعم الترجمة النصية لـ 33 لغة مدعومة في المنصة.

وتقدّم ميزة “DeepL Voice” الترجمة في شكل نصوص، وليس ملفات صوتية أو مرئية، مما يجعلها مثالية للمحادثات المباشرة والاجتماعات التي تُجرى عبر الإنترنت، ويمكن عرض الترجمة بنحو مستقل في الهاتف الذكي، أو في الشاشة خلال المحادثات المرئية.

وأشار يارك كوتيلوفسكي، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة “ديب إل”، إلى أن هذه الخطوة هي البداية فقط، وأن الشركة ستستمر بتطوير تقنيات الترجمة الصوتية مستقبلًا، إذ يرى أن الترجمة الصوتية ستكون جزءًا أساسيًا من خدمات الترجمة خلال العام المقبل.

وأدخلت شركات كبرى منافسة مثل جوجل ميزة الترجمة اللحظية إلى خدماتها مثل خدمة المكالمات والاجتماعات “Google Meet”، كما أن شركات ناشئة متخصصة في الترجمة الصوتية، مثل شركة “Eleven Labs”، بدأت بتقديم خدمات مماثلة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وتواجه ميزة “DeepL Voice” بعض التحديات، خاصةً فيما يتعلق بالخصوصية وحماية البيانات، إذ تُنقل الأصوات المُراد ترجمتها إلى خوادم الشركة للترجمة، لكن الشركة تلتزم بعدم الاحتفاظ بأي بيانات صوتية أو استخدامها في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، امتثالًا لقوانين حماية البيانات.

ومن المتوقع أن تُستخدم ميزة “DeepL Voice” على نطاق واسع في الاجتماعات عبر الإنترنت وفي مجال الخدمات، إذ يمكن لموظفي الاستقبال وخدمة العملاء في المطاعم والفنادق مثلًا الاستفادة منها للتواصل مع العملاء بلغات متعددة.

وفي الوقت الحالي، تعمل الخدمة فقط عبر تطبيق “Teams” من مايكروسوفت، ولم يُعلن بعدُ دعمها تطبيقات أخرى، مثل Zoom أو Google Meet.

وحققت DeepL شهرة واسعة بفضل دقة خدمات الترجمة النصية التي تقدمها، إذ تتفوق على العديد من الخدمات المنافسة، وقد أسهم هذا النجاح في رفع قيمة الشركة إلى ملياري دولار، مع أكثر من 100 ألف عميل لخدماتها.