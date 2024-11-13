كيف سيُحسن تحديث iOS 18.2 تجربة استخدام سماعات AirPods؟

حصلت سماعات AirPods Pro 2 اللاسلكية على تحديثات مهمة في تحديث iOS 18.1 بفضل إضافة مزية المساعدات السمعية Hearing Aid، واختبار السمع Hearing Test، ومزية حماية السمع Hearing Protection. ولكن بالنسبة للعديد من المستخدمين، قد يكون تحديث iOS 18.2 القادم أكثر فائدة بفضل مزايا الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence الجديدة القادمة إلى هواتف آيفون، وبعض هذه المزايا سيكون لها تأثير كبير في تجربة استخدام سماعات AirPods.

إليك كيف سيجعل تحديث iOS 18.2 تجربة استخدام سماعات AirPods أفضل من قبل:

تكامل ChatGPT مع سيري سيغير تجربة استخدام سماعات AirPods:

أطلقت آبل المجموعة الأولى من مزايا الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence في تحديث iOS 18.1، ولكن بعض المزايا الجديدة الأكثر ترقبًا ستأتي في تحديث iOS 18.2 القادم قريبًا، وأهمها: تكامل ChatGPT مع سيري، وسيقدم هذا التكامل فوائد عديدة للمستخدمين خاصة عند استخدام سماعات AirPods مع هاتف آيفون متوافق مع مزايا الذكاء الاصطناعي من آبل.

تهدف آبل من تكامل روبوت ChatGPT مع سيري إلى الاستفادة من قدرات ChatGPT ليتمكن المستخدم من الحصول على استجابات للمطالبات التي لا يمكن للمساعد سيري الإجابة عنها.

ولكن لا تقتصر الفائدة من هذا التكامل على ذلك؛ إذ يمكن أن يكون روبوت ChatGPT مساعدك الأساسي لأي طلب تطلبه من سيري وليس فقط الاستعلامات التي لا يمكن لسيري الإجابة عنها.

فبعد التحديث إلى iOS 18.2 يمكنك قول “اسأل ChatGPT” في بداية الطلب الذي ستطرحه على سيري لإرساله فورًا إلى ChatGPT.

هذا الأمر سيعزز تجربة استخدام AirPods بنحو كبير، فعندما ترتدي سماعات AirPods المتصلة بهاتف آيفون يعمل بنظام التشغيل iOS 18.2 أو جهاز آيباد يعمل بنظام التشغيل iPadOS 18.2، يمكنك استدعاء سيري ثم قول: “اسأل ChatGPT…”.

بعد ذلك ستتمكن من طلب عدة طلبات متتابعة في أثناء وضع السماعة في أذنك، فبعد أن يستجيب ChatGPT لاستفسارك، يستمر سيري في الاستماع لأي طلبات أخرى، ولن تكون هناك حاجة لقول: “سيري اسأل ChatGPT” مرة أخرى، ويمكنك فقط طرح سؤال آخر عن الموضوع نفسه، أو طلب ثانٍ جديد وسيعرف سيري أنك تريد الاستمرار في التفاعل مع ChatGPT.

وإذا كان لديك حساب في إصدار ChatGPT Plus، فيمكنك التفاعل مع ChatGPT عبر الوضع الصوتي المتقدم لإجراء محادثة متقدمة تحاكي المحادثات البشرية.

سيعزز تكامل ChatGPT مع سيري تجربة استخدام AirPods كثيرًا عن طريق تسهيل طرح الأسئلة والحصول على معلومات وأفكار جديدة، وطلب القيام بإجراءات محددة في هاتف آيفون أو جهاز آيباد في أثناء ارتداء السماعات دون الحاجة إلى الإمساك بهاتفك.