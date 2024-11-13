جوجل تطلق مزايا جديدة لمتصفح كروم في هواتف آيفون

أعلنت شركة جوجل إطلاق مجموعة من المزايا الجديدة لمتصفح كروم في هواتف آيفون وأجهزة آيباد، إذ أصبح بإمكان المستخدمين الآن البحث باستخدام الصور والنصوص في الوقت نفسه مباشرةً من التطبيق.

وكانت هذه الميزة متاحة بالفعل عبر تطبيق “عدسة جوجل Google Lens” في نظام iOS، وقد أصبح المستخدمون الآن قادرين على استخدامها داخل متصفح كروم نفسه.

وكان من الممكن سابقًا البحث باستخدام الصور في كروم، لكن يمكن للمستخدمين الآن إضافة نصوص إلى استفساراتهم للحصول على نتائج بحث أكثر تحديدًا ودقة.

وأوضحت جوجل أن هذه الميزة الجديدة تتيح للمستخدمين إجراء عمليات بحث أكثر تعقيدًا. على سبيل المثال: يمكن التقاط صورة بالكاميرا أو تحميل صورة قميص ثم إضافة كلمة “أسود” إليها للبحث عن التصميم نفسه بلون مختلف. أو يمكن تصوير نبتة في الحديقة ثم إضافة عبارة “إرشادات العناية” للحصول على معلومات حول كيفية العناية بها، وهكذا.

ويأتي هذا الإطلاق في الوقت الذي تقدم فيه آبل ميزة “الذكاء البصري” في سلسلة هواتف آيفون 16، وهي ميزة تعتمد على البحث باستخدام الصور وتعرّف النصوص، مثل أداة “عدسة جوجل”.

وأعلنت جوجل أيضًا إمكانية توفير مساحة تخزينية في هواتف آيفون من خلال حفظ الملفات والصور من الإنترنت مباشرة في خدمة التخزين السحابي”جوجل درايف” أو خدمة الصور “Google Photos” عبر متصفح كروم.

ولفعل ذلك، يمكن الضغط على خيار “Google Drive” عند حفظ الملفات، لتخزينها في مجلد جديد يحمل اسم “Saved from Chrome” في حساب درايف.

ولحفظ الصور من كروم في خدمة الصور من جوجل، يمكن الضغط مطولًا على الصورة واختيار “Save in Google Photos”.

ومن المزايا الجديدة أيضًا تفعيل ميزة “Shopping Insights” في متصفح كروم في نظام iOS داخل الولايات المتحدة. وعند البحث عن منتج معين قد يظهر للمستخدمين تنبيه في شريط العنوان، مع عرض تفاصيل حول تاريخ تغير سعر المنتج وخيارات الشراء المختلفة من أجل الشراء بأنسب سعر.

وبالإضافة إلى ذلك، أصبح بإمكان مستخدمي كروم عرض خريطة مصغرة لعنوان معين بلمسة واحدة في أثناء التصفح، دون الحاجة إلى الانتقال إلى تطبيق الخرائط.