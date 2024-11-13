بقرار من ترامب.. إيلون ماسك وزيرًا “للكفاءة الحكومية”

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب حديثًا، دونالد ترامب، تعيين إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي “تسلا وسبيس إكس” ومالك منصة “إكس”، بالإضافة إلى فيفيك راماسوامي، المرشح السابق للرئاسة، لقيادة وزارة جديدة تحمل اسم “الكفاءة الحكومية”.

وتهدف الوزارة الجديدة إلى “تفكيك البيروقراطية الحكومية، وتقليص اللوائح الزائدة، وخفض الإنفاق غير الضروري، وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية”. وجاء ذلك في بيان أصدره ترامب عبر منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به “تروث سوشال”.

ولم يُوضح البيان بدقة نطاق المهام التي ستُكلَّف بها الوزارة الجديدة، لكنه أشار إلى أن الوزارة ستقدّم المشورة والتوجيه من خارج إطار الحكومة، وستتعاون مع البيت الأبيض ومكتب الإدارة والموازنة لدفع إصلاحات هيكلية واسعة النطاق، وتقديم نهج ريادي في إدارة الحكومة لم يُشهد من قبلُ”.

وعلّق ماسك على هذا الإعلان عبر منصة “إكس”، لكنه لم يُقدّم تفاصيل حول كيفية تأثير دوره الجديد في التزاماته في شركاته الأخرى، واعدًا بتوثيق كافة خطوات الوزارة الجديدة عبر الإنترنت لتحقيق “أقصى درجات الشفافية”، مضيفًا أنه سيعرض “لوحة تضم أكثر حالات الإنفاق الحكومي سخافةً”، على حد تعبيره.

يُذكر أن ماسك قد استثمر ملايين الدولارات في دعم حملة ترامب عبر لجنة العمل السياسي (Super PAC)، وكان قد تحدث سابقًا عن رغبته في التعاون مع ترامب لتقليص الإنفاق الحكومي.

لم يتضح بعدُ كيف ستعمل هذه الوزارة الجديدة، ومن الممكن أن تخضع لقانون اللجان الاستشارية الفيدرالية، الذي يحدد كيفية عمل المنظمات الخارجية التي تقدم المشورة للحكومة.

ولأن ماسك وراماسوامي لن يكونا موظفين حكوميين بنحو رسمي، فإنهما لن يخضعا لمتطلبات الكشف عن الأصول، وتدقيقات تجنب تضارب المصالح كما هو معتاد لموظفي الحكومة الفيدرالية.

وقد دافع ماسك بقوة عن إنشاء هذه الوزارة وعمل على الترويج لها بنحو مكثف، مؤكداً أن الاسم المختصر لها هو “DOGE”، في إشارة إلى العملة الرقمية “دوجكوين” التي يروج لها، والتي ارتفعت قيمتها بنحو 20% إثر إعلان تعيين ماسك في الوزارة الجديدة.

وأشار ترامب إلى أن ماسك لن يشغل هذا المنصب بدوام كامل نظرًا إلى التزاماته الأخرى، قائلاً خلال تجمع في ولاية ميشيغان: “لا أعتقد أنني يمكن أن أجعله يعمل بدوام كامل، فهو مشغول بإطلاق الصواريخ وكل مشاريعه الأخرى”. وأضاف ترامب قائلًا: “إن الإنفاق في هذا البلد جنوني، وسنجعل إيلون ماسك مسؤولًا عن خفضه”.