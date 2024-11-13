برمجة دون أكواد.. بايدو تكشف عن أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي

كشفت شركة “بايدو” الصينية الرائدة في مجال محركات البحث، عن مجموعة من التطبيقات الجديدة لتقنياتها في مجال الذكاء الاصطناعي، ومنها تقنية مُحسّنة لتحويل النصوص إلى صور، وأداة تتيح للمستخدمين تطوير تطبيقات برمجية دون الحاجة إلى خبرة في البرمجة.

وتُعد بايدو من أبرز شركات التقنية الصينية التي بدأت تركّز على تسويق تطبيقات نماذج اللغة الكبيرة (LLM)، وذلك بعد استثمارات كبيرة على مدار عامين في مجال البحث والتطوير، إذ تسعى إلى تقديم بديل منافس لنموذج GPT من شركة OpenAI.

وفي مؤتمر “بايدو وورلد” السنوي، قدّم الرئيس التنفيذي “روبن لي” تقنية “I-RAG”، وهي تقنية لتحويل النصوص إلى صور تعتمد على قدرات البحث التي تتميز بها “بايدو” لمعالجة مشكلة “الهلوسة”، التي قد تؤدي إلى توليد صور لا تتوافق مع النص المُدخل أو تحتوي على عناصر غير موجودة. وتعمل التقنية الجديدة على زيادة دقة الاستجابات باستخدام معلومات تُجلب من مصادر خارجية.

وقدّمت “بايدو” أداة جديدة باسم “مياودا Miaoda”، وهي تستفيد من قدرات نموذج اللغة الكبير لبايدو من أجل توليد الأكواد البرمجية، مما يسمح للمستخدمين بتطوير تطبيقات خاصة بهم دون الحاجة إلى خبرة كبيرة في البرمجة.

وأشار لي إلى أن روبوت الذكاء الاصطناعي الخاص بالشركة المعروف باسم “إرني Ernie” يعالج الآن 1.5 مليار طلب واستفسار يوميًا، بزيادة قدرها 200 مليون طلب يوميًا مقارنةً بشهر مايو الماضي.

وتشمل هذه التفاعلات مهام مثل إنشاء النصوص والإجابة عن الأسئلة والمساعدة في تطبيقات متعددة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وتركز جهود “بايدو” لتسويق تقنياتها الجديدة بنحو أساسي على ما يُعرف بـ”وكلاء الذكاء الاصطناعي”، وهي تطبيقات مُخصصة مستندة إلى الذكاء الاصطناعي تُلبي الاحتياجات المختلفة للمستخدمين، كما أدمجت الشركة هذه التقنيات في منتجاتها الحالية، وقدّمتها لعملائها الخارجيين عبر خدماتها السحابية.

وبالتوازي مع التقنيات الجديدة، كشفت الشركة الصينية عن نظارات ذكية مزودة بمساعد ذكاء اصطناعي، وتحتوي هذه النظارات على كاميرات لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو، كما تدعم التفاعلات الصوتية مع روبوت “إرني” الخاص بالشركة.

ومن الجدير بالذكر أن أسهم بايدو قد تراجعت بنسبة قدرها 26% منذ مطلع العام الجاري، بعد أن خيبت عروض الذكاء الاصطناعي آمال المستثمرين وزادت المخاوف بشأن تراجع عائدات الإعلانات، إذ تعتمد بايدو بنحو كبير على إيرادات الإعلانات من محرك البحث الخاص بها على غرار جوجل.