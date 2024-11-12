أصدرت آبل الإصدار التجريبي الثالث للمطورين من تحديث iPadOS 18.2 الذي تخطط لإطلاق الإصدار النهائي منه للمستخدمين في أوائل الشهر المقبل. وسيوفر هذا التحديث مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence الجديدة لأجهزة آيباد لتسهيل أداء مجموعة من المهام المختلفة.

إليك مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة القادمة إلى أجهزة آيباد في تحديث iPadOS 18.2:

أداة Genmoji:

هي أداة يمكن للمستخدمين من خلالها إنشاء رموز تعبيرية مخصصة بالذكاء الاصطناعي، وما عليهم سوى كتابة مطالبة نصية يصفون فيها شكل الرمز التعبيري الذي يريدونه، وستولده أداة Genmoji في ثوانٍ.

تسمح Genmoji أيضًا بإنشاء رموز تعبيرية تشبه أصدقاءك وأفراد عائلتك باستخدام صورهم المخزنة في الجهاز، ويمكنك استخدام الرموز التعبيرية المصممة عبر هذه الأداة بالطريقة نفسها التي تستخدم فيها الرموز التعبيرية العادية في التطبيقات المختلفة.

تطبيق Image Playground:

يسمح تطبيق Image Playground للمستخدمين بإنشاء صور بالذكاء الاصطناعي، ويمكنهم اختيار نمط محدد للصور من الأنماط الثلاثة المتوفرة، وتشمل: الرسوم المتحركة (Animation)، والرسوم التوضيحية (Illustration)، والرسم التخطيطي (Sketch).

وبفضل التكامل بين تطبيق Image Playground وتطبيق الرسائل، يمكن للمستخدمين طلب إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي في أثناء إجراء محادثات عبر تطبيق الرسائل المدمج في أجهزة آيباد.

مزية Image Wand:

في تحديث iPadOS 18.2 يمكن لمزية Image Wand الجديدة تحويل الرسومات البسيطة التي ترسمها في جهاز آيباد اللوحي إلى صور احترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

إمكانية طلب إنشاء الصور في تطبيق الملاحظات:

يمكن للمستخدمين طلب إنشاء صورة بالذكاء الاصطناعي في تطبيق الملاحظات (Notes) مباشرة، وذلك عبر تمييز النص الذي يريدون استخدامه كمطالبة لإنشاء صورة بالذكاء الاصطناعي.

التكامل مع روبوت ChatGPT:

عند التفاعل مع سيري بعد التحديث إلى iPadOS 18.2 يمكنك التواصل مع ChatGPT للحصول على استجابات مُحسّنة، ويمكنك أيضًا الاستعانة بروبوت ChatGPT عند استخدام أدوات الكتابة (Writing Tools) لطلب إجراء تعديلات في النصوص التي تختارها، ويتيح لك هذا التكامل أيضًا الاستفادة من أدوات توليد الصور في ChatGPT لإنشاء صور متنوعة.

وفي تحديث iPadOS 18.2، تقدم أدوات الكتابة أيضًا مزية جديدة تسمى (وصف التغيير) describe your change، تسمح لك بتقديم تعليمات محددة إلى Apple Intelligence، لإجراء التعديلات المطلوبة على النص الذي تختاره.