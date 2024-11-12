تأتي أحدث ساعة ذكية من هواوي Watch GT 5 Pro، مع ترقيات متعددة مقارنة بالإصدار السابق. وتمتاز هذه الساعة بنظام مراقبة الصحة TruSense الجديد، وتعمل بنظام HarmonyOS 5.0 الذي يتضمن مجموعة من المزايا والتحديثات الجديدة المعززة لتجربة استخدام الساعة.

تتميز ساعة هواوي Watch GT 5 Pro بأنها متينة ومصممة لتدوم طويلًا، وتتضمن مجموعة واسعة من مزايا تتبع اللياقة البدنية ومراقبة المؤشرات الصحية، وتمتاز بطاريتها بالعمر الطويل.

وفيما يلي، سنقدم مراجعة شاملة لساعة هواوي Watch GT 5 Pro الجديدة لتوضيح جميع المواصفات والمزايا التي تتمتع بها هذه الساعة:

التصميم والشاشة:

تأتي ساعة هواوي GT 5 Pro الجديدة بحجمين، هما: 46 ملم، و 42 ملم. ويتوفر منها طراز مصنوع من التيتانيوم الفاخر، وقد استخدمت هواوي التيتانيوم لتصنيع الهيكل والحزام. ويمتاز هذا الإصدار بالمتانة العالية، ويبلغ وزنه 53 جرامًا دون الحزام، وهو أثقل قليلًا وأكثر حجمًا من الطرازين السابقين، GT 4 و GT 3 Pro. ويمتاز الحزام المصنوع من التيتانيوم بالفخامة ويمنح الساعة مظهرًا مميزًا.

يتوفر من هذه الساعة إصدار آخر أبيض اللون، يتضمن هيكلًا مصنوعًا من السيراميك النانوي الكريستالي وسوار باللون الأبيض الثلجي.

تحتوي ساعة GT 5 Pro على تاج رقمي في الجهة العلوية وزر معدني أسفله، وكلاهما يقعان على الجانب الأيمن. يؤدي الضغط على التاج إلى فتح أو إغلاق قائمة التطبيقات، ويتيح لك الضغط المزدوج التبديل بين التطبيقات النشطة. ويمكن تخصيص الزر السفلي لأداء مهام معينة.

في الجهة الخلفية، تتضمن الساعة نظام TruSense الجديد المكون من ستة أجهزة استشعار، الذي يتمتع بقدرة تتبع أكثر دقة من سابقه.

وفيما يتعلق بمواصفات الشاشة، تضم ساعة هواوي شاشة من نوع AMOLED تدعم خاصية التشغيل الدائم (Always-on display)، وتمتاز بدقة قدرها 466 × 466 بكسلًا، وبكثافة قدرها 326 بكسلًا في البوصة الواحدة، وتأتي الشاشة بمقاس قدره 1.43 بوصة في الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 46 ملم، وأما الطراز الصغير الحجم الذي يأتي بمقاس قدره 42 ملم، فيضم شاشة يبلغ مقاسها 1.32 بوصة.

المزايا الأساسية:

لقد تحسنت دقة الأجهزة القابلة للارتداء من هواوي كثيرًا وتمتاز ساعة GT 5 Pro بأفضل دقة في تتبع اللياقة البدنية والمؤشرات الصحية مقارنةً بالإصدارات السابقة.

تضم هذه الساعة نظام TruSense الجديد الذي يتضمن أجهزة استشعار عالية الدقة يمكنها تتبع المؤشرات الصحية المختلفة، مثل: معدل ضربات القلب، ونسبة الأكسجين في الدم SpO2، وضغط الدم، وتتبع النوم.

ويمكن للمستخدم تتبع الحال النفسية عبر تطبيق Emotional Wellbeing الذي يعتمد على البيانات التي يجمعها النظام الجديد لتقديم رؤى عن الانفعالات العاطفية، وتقديم نصائح واقتراحات للسيطرة على التوتر.

تدعم ساعة هواوي أكثر من 100 وضع للتمارين الرياضية، ويمكن متابعة الأهداف الرياضية باستخدام مزية Activity Rings 2.0. وتتميز هذه الساعة أيضًا بنظام ملاحة مع خرائط مدمجة، وتدعم تتبع الركض اليومي بفضل نظام Sunflower الذي طورته هواوي، والذي يعتمد على خوارزميات تتبع إشارة الأقمار الصناعية لتحديد المواقع بدقة في أثناء ممارسة التدريبات الخارجية.

يمكن لهواة السباحة ارتداء هذه الساعة في أثناء ممارسة السباحة وتمارين الغوص، فهي تتميز بمقاومة للماء تصل إلى عمق قدره 40 مترًا، مما يتيح للمستخدمين الغوص بأمان في أثناء ارتدائها.

توفر Watch GT 5 Pro للمستخدمين مجموعة من المزايا الأخرى، وأبرزها: تتبع النوم وتتبع الدورة الشهرية، وتحليل نبضات القلب للكشف عن مشكلة عدم انتظام ضربات القلب، وتمنح هواوي المستخدمين اشتراكًا مجانيًا لمدة قدرها 3 أشهر في خدمة +Huawei Health مع مزايا حصرية.

وفيما يتعلق بالتوافق مع الأجهزة الأخرى، يمكن استخدام ساعة هواوي Watch GT 5 Pro مع هواتف آيفون، والهواتف التي تعمل بنظام أندرويد.

عمر البطارية:

تمتاز معظم الأجهزة القابلة للارتداء من هواوي بالعمر الطويل للبطارية، ومنها ساعة Watch GT 5 Pro الجديدة، وذلك بفضل المعالج الموفر للطاقة.

يمكن لساعة Watch GT 5 Pro التي تأتي بمقاس قدره 46 ملم أن تستمر بالعمل لمدة تصل إلى 14 يومًا، ويمكن للإصدار الذي يأتي بمقاس قدره 42 ملم أن يستمر بالعمل لمدة تصل إلى 7 أيام.

يمكن شحن GT 5 Pro لاسلكيًا عبر أي شاحن Qi، ولكن القرص المغناطيسي المضمن مع الساعة هو الخيار الأفضل للشحن، خاصة للإصدار الذي يأتي مع الحزام المصنوع من التيتانيوم؛ لأنك ستجد صعوبة في تركيبه على معظم الشواحن القياسية.

السعر:

تُباع ساعة هواوي Watch GT 5 Pro الجديدة بسعر يبدأ من 433 دولارًا.