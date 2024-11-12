سيجنال تضيف مزايا جديدة إلى المكالمات

أعلنت منصة المراسلة المشفرة “سيجنال Signal” مجموعة من المزايا الجديدة التي تهدف إلى تحسين تجربة المكالمات وتقديم بديل قوي لمستخدمي “زوم” و”جوجل ميت” وغيرها من خدمات المكالمات الجماعية والاجتماعات عبر الإنترنت.

ومن أبرز المزايا الجديدة إضافة خاصية مشاركة رابط المكالمة، مما يُسهّل الانضمام إلى المكالمات دون الحاجة إلى إنشاء محادثة جماعية داخل التطبيق.

وفي السابق، كانت المكالمات تُجرى فقط من خلال المحادثات الجماعية داخل “سيجنال”، ولكن مع هذه الميزة الجديدة، أصبح بإمكان المستخدمين إرسال رابط المكالمة للأصدقاء أو الزملاء، سواء داخل التطبيق أو خارجه.

ويمكن إعادة استخدام روابط المكالمات، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للاجتماعات المتكررة في العمل أو الدردشة الأسبوعية مع العائلة.

وتتضمن التحسينات الجديدة أيضًا إضافات في واجهة المكالمات، مثل زر “رفع اليد” الذي يتيح للمستخدمين إعلام الآخرين برغبتهم في التحدث، بالإضافة إلى إمكانية استخدام ردود الفعل التعبيرية بالرموز (الإيموجي)، مما يضيف جانبًا تفاعليًا إلى المكالمات.

وأضافت المنصة تبويبًا جديدًا مخصصًا لتتبع المكالمات إلى الصفحة الرئيسية، مما يسهل على المستخدمين الوصول إلى سجل المكالمات والرجوع إليه عند الحاجة، وإدارة المكالمات بسهولة.

وتتوفر المزايا الجديدة في أحدث إصدار من تطبيق “سيجنال” في أنظمة أندرويد و iOS والحواسيب.

وأكدت Signal استمرارها بتطوير التطبيق وتحسينه لتلبية احتياجات المستخدمين الذين يبحثون عن تواصل آمن ومريح، خاصةً أن المكالمات التي تُجرى عبر التطبيق تكون مؤمنة بتقنية التشفير التام من طرف إلى طرف.