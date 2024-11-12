سامسونج تقترب من إعلان واجهتها المنتظرة One UI 7

تستعد شركة سامسونج لإطلاق النسخة التجريبية الأولى من واجهة المستخدم One UI 7.0، في تحديث جديد يعد بتقديم تجربة مستخدم محسنة وتصميم جديد كليًا.

وتشير التقارير إلى أن البرنامج التجريبي للواجهة سيبدأ قريبًا، ويشمل في البداية أحدث هواتف الشركة من سلسلة Galaxy S24.

وكان من المتوقع أن تبدأ سامسونج بإطلاق النسخة التجريبية لواجهة المستخدم One UI 7.0 لسلسلة Galaxy S24 في نهاية يوليو الماضي، لكن الشركة قررت تأجيل الإطلاق لضمان تقديم تحديث مستقر وغني بالمزايا.

وتشير تقارير جديدة إلى أن النسخة التجريبية الأولى من واجهة One UI 7.0 قد تصدر الأسبوع المقبل، بحلول السابع عشر من نوفمبر، وهو ما يتماشى مع تقارير سابقة أشارت إلى إطلاق التحديث في منتصف نوفمبر.

ويُقال إن التحديث الجديد قد يكون من أكبر تحديثات سامسونج البرمجية. ومن المتوقع إطلاق النسخة التجريبية الأولى في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أولًا. وبعد أيام قليلة، قد يتوسع البرنامج ليشمل المزيد من الدول، مثل الصين وألمانيا والهند وبولندا والمملكة المتحدة ودول أخرى.

ومع إطلاق النسخة التجريبية الأولى من One UI 7.0 في الربع الرابع من هذا العام، يتوقع إصدار التحديث المستقر في أوائل عام 2025، وقد يكون ذلك بالتزامن مع إعلان سلسلة هواتف Galaxy S25 القادمة.

ومن المنتظر أن تشهد الواجهة الجديدة تغييرات كبيرة في التصميم، إذ ستوفر أيقونات جديدة للتطبيقات، ولوحة إعدادات سريعة مكونة من صفحتين هما (الإشعارات والإعدادات السريعة)، ورسوم متحركة جديدة في أثناء الشحن، بالإضافة إلى إشعارات أكبر بحافات مستديرة، وتأثيرات حركية وانتقالات جديدة.