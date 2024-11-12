سامسونج تطلق خاتمها الذكي Galaxy Ring في بعض الدول العربية

أعلنت شركة سامسونج بدء إطلاق خاتمها الذكي “جالاكسي رينج Galaxy Ring” في المزيد من الأسواق حول العالم، ومنها عدد من دول الخليج في الوطن العربي، مثل الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان.

وبالإضافة إلى طرحه في بعض الدول العربية، أتاحت سامسونج الخاتم الذكي في دولتين من أوروبا الشرقية، وهما بلغاريا ورومانيا.

ويأتي الخاتم الذكي بثلاثة ألوان مختلفة، وهي الأسود والرمادي والذهبي، ويتوفر بتسعة مقاسات تتراوح بين 5 و 13 وفقًا للمقاسات الأمريكية، وهو يُعد بديلًا للساعات الذكية.

ويتميز الجهاز بتقديم مزايا صحية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، إذ يجمع الخاتم الذكي بيانات صحية لتتبع النشاطات البدنية والنوم، ثم تُحلل عبر تطبيق سامسونج للصحة.

وفيما يتعلق بالأسعار، يبلغ سعر “جالاكسي رينج” على سبيل المثال في الإمارات العربية المتحدة 1500 درهم إماراتي، أي ما يعادل 400 دولارٍ أمريكي، وهو ما يتوافق مع سعر المنتج في الأسواق العالمية.

ويضم الخاتم مجموعة من الحساسات لتتبع العديد من المؤشرات الصحية في الجسم، ومنها معدل نبضات القلب ومعدل التنفس ونمط النوم، بالإضافة إلى تتبع الدورة الشهرية وأوقات الخصوبة لدى الإناث.

وتُعرض المعلومات الصحية في تطبيق سامسونج للصحة Samsung Health، كما توفر الشركة مؤشر الحيوية Vitality Score في التطبيق استنادًا إلى نموذج طورته جامعة جورجيا اعتمادًا على أربعة عوامل، وهي النوم والنشاط البدني ومعدل ضربات القلب وقت الراحة والتغير في ضربات القلب، كما سيحصل العملاء على نصائح مُخصصة مبنية على بياناتهم الصحية.