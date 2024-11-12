بايدو تكشف عن نظارات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

كشفت شركة بايدو الصينية عن نظارات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، باسم Xiaodu AI، في وقت تتسابق فيه الشركات الصينية مع الشركات العالمية الأخرى في سوق الأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وتعمل النظارات الجديدة بنموذج بايدو للذكاء الاصطناعي “إرني“، وهي أول نظارة ذكية تعمل بنموذج ذكاء اصطناعي صيني مُطوّر محليًا، وهي تُمكّن مرتديها من تتبع استهلاك السعرات الحرارية، وطرح أسئلة بشأن البيئة المحيطة وتشغيل الموسيقى وتسجيل الفيديو، وفقًا للشركة.

ومع أن الصين قد تأخرت خلف الولايات المتحدة في تطوير نماذج اللغة الكبيرة القوية، فقد أشار خبراء إلى أن الشركات الصينية يمكنها الاستفادة من قطاع الإلكترونيات المتقدم في البلاد لتطوير أجهزة استهلاكية منافسة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وستبدأ الشركة بيع نظاراتها الجديدة حصريًا في الصين، ومن المتوقع طرحها في الأسواق العام المقبل.

ويأتي دخول بايدو في مجال النظارات الذكية في وقت تتسابق فيه شركات التقنية الأمريكية، مثل ميتا وسناب للسيطرة على السوق خارج الصين.

وكانت ميتا قد تعاونت مع “راي بان” لإطلاق سلسلة من النظارات الذكية، وهي تُباع بنحو 380 دولارًا، لكنها غير متاحة للبيع في الصين.

وفي الشهر الماضي، أطلقت شركة “بايت دانس” المالكة لـ”تيك توك” أول سماعات أذن لها، وهي تتيح للمستخدمين التحدث مباشرة إلى روبوت الذكاء الاصطناعي دون استخدام الهاتف الذكي.

وتأتي شركة بايدو، التي تدير محرك البحث الأوسع انتشارًا في الصين، في صدارة سباق تطوير روبوتات الذكاء الاصطناعي المنافسة لـ ChatGPT من شركة OpenAI، مع شركات محلية أخرى أبرزها بايت دانس التي طرحت روبوت “دوباو” الذي يُعد الآن الروبوت الأكثر استخدامًا في الصين من ناحية عدد المستخدمين النشطين شهريًا.