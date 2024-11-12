إكس تعتزم إطلاق روبوت الذكاء الاصطناعي Grok مجانًا

بدأت منصة التواصل الاجتماعي، إكس، التابعة لإيلون ماسك بإتاحة روبوت الذكاء الاصطناعي “Grok” للمستخدمين أصحاب الحسابات المجانية في المنصة، بعد أن كان مقتصرًا على المشتركين في الخطط المأجورة فقط.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الشركة إلى تعزيز قاعدة المستخدمين، وجذب المزيد من التفاعل في المنصة، مع اختبار الخدمة في مناطق محددة حاليًا.

ويُعد “Grok” من منتجات شركة xAI، الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو يقدم قدرات لتحليل الصور، والإجابة عن الاستفسارات، مما يجعله منافسًا مباشرًا لنماذج شهيرة مثل ChatGPT و Claude و Gemini.

وأفادت تقارير بوجود نسخة مجانية من “Grok” في بعض الدول، مثل نيوزلندا، ويمكن لكافة المستخدمين الوصول إليها، وفقًا لما ذكره موقع “تك كرانش” التقني.

ومع ذلك، وكما هو متوقع، فإن هناك حدودًا لاستخدام الروبوت المجاني حاليًا؛ إذ يُسمح بـ10 استفسارات كل ساعتين مع نموذج “Grok-2″، و 20 استفسارًا كل ساعتين مع نموذج “Grok-2 mini”، وثلاثة استفسارات لتحليل الصور يوميًا.

وللاستفادة من خدمة “Grok” المجانية، يجب أن يكون حساب المستخدم قد مضت على إنشائه مدة لا تقل عن 7 أيام، وأن يكون مرتبطًا برقم هاتف.

وكانت شركة xAI قد أطلقت نموذج “Grok-2” في أغسطس الماضي، مع قدرات توليد الصور المدعومة بنموذج FLUX.1 من شركة Black Forest Labs. وفي شهر أكتوبر الماضي، أضافت xAI ميزة فهم الصور إلى النموذج.

ومن الجدير بالذكر أن مزايا الذكاء الاصطناعي من Grok كانت متاحة حصريًا للمشتركين في خطط “Premium” و “+Premium” في منصة إكس.

يُذكر أن تقارير حديثة قد أفادت بأن شركة xAI تجري محادثات لجمع تمويل تبلغ قيمته مليارات الدولارات، مع تقييم للشركة يبلغ 40 مليار دولار، وذلك على غرار شركات مثل أنثروبيك و OpenAI وغيرها من الشركات التي حصلت على تمويلات ضخمة خلال الآونة الأخيرة.