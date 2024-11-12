أمازون تطوّر نظارات ذكية لتوجيه سائقي التوصيل

كشفت تقارير إعلامية أن شركة أمازون تعمل على تطوير نظارات ذكية جديدة مخصصة لسائقي التوصيل، بهدف تقديم إرشادات دقيقة وتوفير الوقت في كل عملية تسليم.

وأوضحت وكالة “رويترز” نقلًا عن مصادر داخلية في أمازون، أن المشروع يُعرف بالاسم الرمزي “أميليا”، ويعد جزءًا من جهود الشركة لتعزيز الكفاءة في المرحلة الأخيرة من عمليات التوصيل.

وتستند النظارات الجديدة إلى نظارات Echo Frames الحالية، لكنها تتميز بوجود شاشة مدمجة على عكس الإصدار السابق الذي كان يعتمد على الصوت فقط.

وستتيح هذه الشاشة للسائقين الحصول على إرشادات أكثر دقة مثل الاتجاهات اللازمة بعد النزول من المصعد، كما تعمل أمازون على إدماج كاميرا في النظارات لتمكين السائقين من التقاط صور للطرود كدليل على التسليم.

وتهدف هذه التقنية إلى مساعدة السائقين في حمل عدد أكبر من الطرود؛ لأن النظارات ستعمل دون استخدام اليدين، وستوفر بعض الوقت، مما قد يسهم في زيادة عدد عمليات التسليم التي يمكن إجراؤها خلال مدة العمل الواحدة.

ورغم ذلك، يُحتمل أن يستغرق طرح هذه النظارات وقتًا طويلًا، إذ تواجه أمازون تحديات هندسية كبيرة تتعلق بتصميم نظارات تحتوي على شاشة مدمجة، وتتمتع ببطارية تدوم حتى 8 ساعات كاملة، مع مراعاة أن تكون خفيفة ومريحة للاستخدام طوال اليوم.

وتُعد مسألة توافق النظارات مع العدسات التصحيحية تحديًا إضافيًا، إذ لم تتمكن نظارات الواقع المعزز الموجهة للمستهلكين حتى الآن من تلبية احتياجات كافة المستخدمين.

وعلاوةً على ذلك، ستكون أمازون بحاجة إلى إقناع سائقيها، باستخدام هذه التقنية الجديدة. وقد يتطلب جمع البيانات اللازمة حول المرحلة الأخيرة من التسليم، مثل تصميمات المباني والأرصفة والطرقات، سنوات من العمل لتحقيق الهدف المنشود.

ويأتي هذا التوجه من أمازون نحو تطبيقات الأعمال بعد الأداء الضعيف للجيل السابق من Echo Frames، الذي لم يتمكن من بيع أكثر من 10,000 وحدة، مقارنةً بالنجاح الذي حققته نظارات Ray-Ban المنافسة من شركة ميتا.

ومن غير الواضح حتى الآن إذا كانت أمازون ستحتفظ بهذه التقنية للاستخدام ضمن شبكتها الخاصة فقط أو ستسعى إلى تقديمها بعقود تجارية لجهات أخرى. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن أمازون تعمل على تطوير شاشة مدمجة للجيل القادم من نظارات Echo Frames، التي قد تظهر في الأسواق بحلول الربع الثاني من عام 2026.