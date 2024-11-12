آبل تعتزم إطلاق كاميرا ذكية للمنازل بحلول عام 2026

تشير تقارير جديدة إلى دخول آبل سوق الكاميرات المنزلية الذكية بحلول عام 2026، إلى جانب جيل جديد من سماعات AirPods مزودة بمزايا صحية متطورة، مما يعكس توجّه آبل نحو تعزيز وجودها في سوق الأجهزة المنزلية الذكية، والأجهزة القابلة للارتداء، طبقًا لما ذكره المحلل المتخصص في شؤون الشركة، مينج تشي كو.

ويُضاف ذلك إلى توقعات سابقة بإطلاق آبل شاشة ذكية تعمل بنظام “homeOS” الجديد المنتظر قدومه في أجهزة الشركة المنزلية المستقبلية. ووفقًا للمحلل كو، فإن من المتوقع أن تبدأ آبل عملية الإنتاج الضخم للكاميرا الذكية في عام 2026 نفسه.

وتبدو الشركة الأمريكية متفائلة للغاية بشأن كاميرتها المنزلية الذكية، إذ تتوقع مبيعات تصل إلى عشرات الملايين من الوحدات على المدى الطويل.

ومن المقرر أن تتضمن الكاميرا الذكية اتصالًا لاسلكيًا ودعمًا لمزايا الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence والمساعد الشخصي “سيري”. ومع ذلك، لم تُكشف بعدُ أي تفاصيل أخرى حول مواصفات الكاميرا.

وفيما يتعلق بسماعات AirPods، فتشير التقارير إلى أن سماعات AirPods لعام 2026 ستتضمن ميزات إضافية لإدارة الصحة على غرار ما تقدمه ساعات آبل الذكية. وستكون الشركة الصينية Goertek المورد الأساسي لهذا الجيل الجديد من سماعات AirPods.

وفي سياق متصل، يُقال إن آبل تخطط لإطلاق الجيل الثاني من سماعات Powerbeats Pro العام المقبل، ومن المتوقع أن تتضمن مستشعرًا لمعدل ضربات القلب، مما سيمكن المستخدمين من مراقبة معدل ضربات القلب في أثناء التمارين مع ربطها بتطبيق الصحة من الشركة.