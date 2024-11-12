آبل تتيح مشاركة مواقع أجهزة AirTag المفقودة

أعلنت شركة آبل إضافة ميزة جديدة إلى نظام التشغيل iOS 18.2 تسمح بمشاركة مواقع أجهزة AirTag المفقودة مع الآخرين من خلال رابط مُخصص.

وتأتي هذه الميزة، التي تحمل اسم “مشاركة موقع العنصر” (Share Item Location)، ضمن النسخة التجريبية العامة التي أطلقتها آبل حديثًا من تحديث iOS 18.2.

وعند استخدام هذه الميزة، يمكن للمستخدم إنشاء رابط مشاركة لموقع جهاز AirTag المفقود من خلال تطبيق “Find My” في أجهزة آبل المختلفة، سواء هواتف آيفون أو أجهزة آيباد أو حواسيب ماك.

وبمجرد مشاركة الرابط، يمكن للشخص المستلم النقر عليه لمشاهدة خريطة تفاعلية توضح الموقع الحالي للجهاز المفقود. وستحدّث آبل الموقع بنحو تلقائي عندما يتحرك العنصر، كما ستظهر على الخريطة علامة زمنية تشير إلى آخر مرة رُصد فيها موقعه.

وستوقف آبل ميزة مشاركة الموقع تلقائيًا عند استعادة المستخدم جهازه المفقود، كما يمكن إيقاف المشاركة يدويًا في أي وقت، أو ستنتهي صلاحية الرابط بنحو تلقائي بعد مرور سبعة أيام.

ووفقًا لآبل، فإن الميزة الجديدة ستكون متاحة في “معظم المناطق حول العالم” ضمن النسخة التجريبية العامة لنظام iOS 18.2، الذي سيتوفر قريبًا لكافة المستخدمين الذين يمتلكون هواتف آيفون X فما أحدث.

وكجزء من عملية الطرح، دخلت شركة آبل في شراكة مع أكثر من 15 شركة طيران، من بينها “دلتا” و”يونايتد” و”فيرجن أتلانتيك” و”لوفتهانزا” و”آير كندا”، وغيرها.

وستتمكن كافة هذه الشركات من قبول روابط العناصر المفقودة “بنحو خاص وآمن”، إذ “سيُقيّد الوصول إلى كل رابط ليشمل عددًا محدودًا من الأشخاص، وسيُطلب من المستلمين التحقق من هويتهم للوصول إلى الرابط إما عبر حساب آبل الخاص بهم، أو عبر عنوان البريد الإلكتروني”. ومن المتوقع أن تتوفر هذه الميزة لشركات الطيران خلال “الأشهر المقبلة”.

وبالإضافة إلى ذلك، ستُضمّن شركة “سيتا” (SITA)، المتخصصة في حلول تتبع الأمتعة، ميزة “مشاركة موقع العنصر” في نظام تعقب الأمتعة الخاص بها.