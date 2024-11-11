تُعدّ أداة البحث ChatGPT Search المدعومة بالذكاء الاصطناعي الجديدة من OpenAI منافسًا قويًا لمحركات البحث التقليدية مثل محرك بحث جوجل. فهي توفر استجابات تفاعلية، ومعلومات ذات صلة بسرعة وتعرضها بطريقة مختصرة ومنظمة دون إعلانات.

لكن هل تتفوق أداة ChatGPT Search على محرك بحث جوجل الذي يتمتع بخبرة طويلة في مجال البحث عبر الإنترنت؟

لمعرفة الإجابة لا بد من إجراء عدّة مقارنات بين أداة البحث ChatGPT Search الجديدة ومحرك بحث جوجل لتعرّف الفروق بينهما فيما يتعلق بسرعة البحث والدقة، ونتائج البحث المرئية، وتجربة المستخدم الإجمالية.

وفيما يلي سنقدم مقارنة بين محرك بحث جوجل وأداة البحث ChatGPT Search:

1- السرعة ووقت الاستجابة:

لمعرفة أي أداة بحث أسرع في تقديم نتائج البحث، سنستخدم المطالبة التالية: “ما أفضل المناطق السياحية في الأردن؟”

محرك بحث جوجل: قدم الإجابة بسرعة كبيرة ومنحنا النتائج في أقل من ثانية مع الصور والروابط الخاصة بالمواقع الإلكترونية التي تتحدث عن موضوع البحث، وسواء استخدمت هذه المطالبة أو غيرها فستحصل فورًا على مجموعة واسعة من النتائج ذات الصلة عبر مصادر متعددة.

ChatGPT Search: قدمت أداة البحث ChatGPT Search نتائج بسرعة مطابقة لسرعة محرك بحث جوجل، وقد عرضت في البداية صورًا متنوعة للمناطق السياحية، ثم قدمت المعلومات المتعلقة بأفضل المناطق السياحية في الأردن من مواقع مختلفة بطريقة أوضح بكثير من طريقة عرض بحث جوجل؛ إذ ستلاحظ أن الإجابة التي تقدمها هذه الأداة مكتوبة بطريقة تشبه المحادثة، وطريقة العرض منظمة، ويمكن الوصول إلى المعلومات المهمة والمصادر بسرعة دون الحاجة إلى التنقل بين المواقع المختلفة.

النتيجة: تتفوق أداة ChatGPT Search في تقديم الاستجابة المناسبة بسرعة، وتمتاز بقدرتها على تقديم المعلومات بطريقة موجزة وتشبه المحادثة.

2- جودة المعلومات ودقتها:

المطالبة: “اشرح الفروق بين تغير المناخ والاحتباس الحراري العالمي”.

محرك بحث جوجل: عرض مجموعة من الروابط لمقالات تتحدث عن الفروق بين تغير المناخ والاحتباس الحراري، وسيحتاج المستخدم إلى التنقل بين الروابط للبحث عن الإجابة المناسبة التي يريدها.

ChatGPT Search: قدمت أداة ChatGPT Search إجابة مباشرة، إذ تستخرج هذه الأداة معلومات موثوقة من الويب، ثم تعرضها بطريقة مختصرة ليتمكن المستخدم من الحصول على الإجابة التي يريدها بسرعة، وبعد عرض الإجابة تضيف الأداة زرًا اسمه (المصادر) يمكنك النقر فوقه للوصول إلى المصادر التي اعتمدت عليها الأداة لتقديم الإجابة، ومن هناك يمكن للمستخدم الحصول على المزيد من التفاصيل.

النتيجة: تتفوق ChatGPT Search على محرك بحث جوجل في القدرة على تقديم إجابات مباشرة ودقيقة.

3- التحديثات اللحظية:

المطالبة: ما سعر سهم آبل الحالي، وهل هناك أي تحديثات إخبارية حديثة؟

محرك بحث جوجل: لم يقدم إجابة فورية، بل عرض مجموعة من الروابط لمواقع الويب التي تتحدث عن سعر سهم آبل، وعلى المستخدم التنقل من موقع إلى آخر للحصول على إجابة مؤكدة.

ChatGPT Search: في أقل من ثانية قدمت الأداة الإجابة، مع أخبار وتحديثات عن شركة آبل وقائمة بالمصادر. وهذا يدل على أن أداة ChatGPT Search توفر إجابات دقيقة لاستعلامات البحث المرتبطة بالتحديثات اللحظية للأسهم أو الطقس، وتتفوق بذلك على محرك بحث جوجل على الرغم من قاعدة بيانات جوجل الضخمة.

النتيجة: تتفوق ChatGPT Search على محرك بحث جوجل في تقديم إجابات مباشرة لآخر التحديثات في الأسهم والطقس.

4- المساعدة في الاختيارات الشخصية:

المطالبة: ما أفضل تلفاز لغرفة المعيشة؟

محرك بحث جوجل: سلط الضوء على إجابة محددة من موقع LG، وكانت الإجابة 50-55 بوصة، وعرض مجموعة من الروابط لمقالات تتحدث عن طريقة اختيار التلفاز المناسب.

ChatGPT Search: قدمت الإجابة في فقرة قصيرة تتحدث عن العوامل التي تنبغي مراعاتها لاختيار التلفاز المناسب لغرفة المعيشة، وتضمنت الفقرة ست نصائح مختصرة، تتحدث عن حجم شاشة التلفاز المناسبة لحجم غرفة المعيشة، ودقة العرض التي ينبغي اختيارها والتقنيات الحديثة والمزايا الذكية التي ينبغي التحقق من توفرها. وقد ظهرت النتائج بطريقة مباشرة وواضحة ومختصرة، ولم تكن هناك حاجة إلى التنقل بين عدة مواقع إلكترونية للحصول على إجابة مناسبة.

النتيجة: تقدم أداة ChatGPT Search تجربة استخدام أكثر راحة مقارنةً بمحرك بحث جوجل، وتعد مناسبة للاستعلامات المتعلقة بالحصول على مساعدة في الخيارات الشخصية مثل اختيار الأجهزة الإلكترونية وغير ذلك، فهي تقدم الإجابة بطريقة مختصرة وتشعر كأنك تأخذ نصيحة من صديقك.

5- الأخبار:

المطالبة: آخر أخبار الأردن اليوم.

محرك بحث جوجل: تضمنت النتائج روابط لمواقع إخبارية أردنية دون عرض أي خبر محدد، ولم يقدم محرك بحث جوجل نتائج مباشرة عن بعض الأخبار، وكانت هناك حاجة إلى التنقل في عدة مواقع إخبارية للحصول على الإجابة.

ChatGPT Search: قدمت إجابة مباشرة ومنظمة وكانت عبارة عن فقرة تتضمن أحدث الأخبار السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية والرياضية في الأردن، وكل خبر يظهر بجانبه رابط يمكن النقر فوقه لقراءة الخبر كاملًا من الموقع الإخباري الذي نشره.

النتيجة: تتفوق أداة ChatGPT Search على محرك بحث جوجل بالقدرة على تقديم معلومات إخبارية حديثة بطريقة موجزة وسهلة القراءة.

الخلاصة:

تتفوق أداة ChatGPT Search على محرك بحث جوجل بالقدرة على تقديم إجابات دقيقة ومختصرة ومحدثة بسرعة، لكن إذا كنت تريد الحصول على نتائج بحث شاملة من مجموعة كبيرة من المصادر، فسيكون محرك بحث جوجل هو المناسب لك.

ومع ذلك، إذا كنت تفضل الحصول على إجابات واضحة وخالية من الإعلانات وتفاعلية مع تحديثات لحظية، فإن أداة ChatGPT Search تقدم تجربة مبسطة ونتائج بحث سهلة القراءة، ومن المُتوقع أن يعتمد عليها العديد من المستخدمين للاستفسارات اليومية.