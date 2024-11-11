جوجل تعتزم إطلاق تطبيق Gemini لهواتف آيفون

تخطط جوجل لإطلاق تطبيق الذكاء الاصطناعي Gemini لهواتف آيفون عبر متجر آب ستور، مما يُتيح للمستخدمين الوصول إلى مزايا الذكاء الاصطناعي بنحو مباشر دون الحاجة إلى استخدام تطبيق جوجل الرئيسي المُخصص للبحث.

ورُصد التطبيق الجديد في متجر آب ستور فقط في دولة الفلبين، مع رسالة تُفيد بأنه “غير متاح حاليًا في منطقتك” عند محاولة تحميله من أي دولة أخرى. ويبدو أن جوجل تجري حاليًا اختبارات محدودة للتطبيق في عدد من الدول قبل إطلاقه بنحو أوسع عالميًا.

ويأتي هذا التطور بعد مدة من توفر Gemini فقط عبر علامة تبويب مخصصة داخل تطبيق جوجل في هواتف آيفون وأجهزة آيباد.

ومع التطبيق المستقل الجديد، سيلاحظ المستخدمون وجود أيقونة مستقلة لتطبيق Gemini في الشاشة الرئيسية، تُسهّل الوصول المباشر إلى مزايا الذكاء الاصطناعي من جوجل. وفي السابق، كان يتعين على المستخدمين فتح تطبيق جوجل، والتبديل إلى علامة التبويب “Gemini” للوصول إلى تلك المزايا.

وكانت جوجل قد حدّثت واجهة تطبيقها التقليدي لهواتف آيفون في سبتمبر الماضي، لتضيف اختصارات قابلة للتخصيص للوصول إلى Gemini بلمسة واحدة عبر التطبيقات المصغرة “الويدجت”، لكن التطبيق المستقل الجديد يعد بتقديم تجربة أسرع وتحديثات دورية.

وسيتيح التطبيق الجديد إمكانية الوصول إلى ميزة الدردشة الصوتية “Gemini Live“، وهي ميزة لم تُطرح بعدُ في تطبيق جوجل الرئيسي.

وتُظهر تجربة أحد المستخدمين مع التطبيق الجديد استخدام ميزة الأوامر الصوتية Gemini Live، التي تظل نشِطة حتى في أثناء استخدام تطبيقات أخرى بفضل خاصية Live Activity في نظام iOS في هواتف آيفون.

ويقّدم تطبيق Gemini في هواتف آيفون تجربة مشابهة لتجربة المستخدم لإصدار الويب (gemini.google.com)، ومن المتوقع أن تُحدّث جوجل واجهة المستخدم لتتناسب مع واجهة التطبيق في أجهزة أندرويد.

يُتوقع أن يُساعد التطبيق المستقل جوجل في تقديم تحديثات أسرع للمستخدمين، على غرار تطبيق Google Assistant لهواتف آيفون وأجهزة آيباد.