تحديث iOS 18.2.. ما التغييرات القادمة إلى زر التحكم في الكاميرا في هواتف آيفون 16؟

يُعدّ زر التحكم في الكاميرا (Camera Control) المتوفر حصريًا في هواتف آيفون 16، أكثر من مجرد زر مادي لالتقاط الصور والبدء بتسجيل مقاطع الفيديو، فهو يستخدم للتحكم في أدوات الكاميرا وأوضاع التصوير، وفي تحديث iOS 18.2 القادم قريبًا، سيحصل زر التحكم في الكاميرا على بعض التحديثات، وسيتمكن من تنشيط واحدة من مزايا الذكاء الاصطناعي من آبل Apple Intelligence.

إليك جميع التغييرات القادمة إلى زر التحكم في الكاميرا في هواتف آيفون 16 في تحديث iOS 18.2:

أولًا: كيف يعمل زر التحكم بالكاميرا؟

زر التحكم بالكاميرا المتوفر حصريًا في هواتف آيفون 16 هو زر مادي يوجد على الجانب الأيمن من الهاتف، ويمكن الضغط عليه لتفعيل تطبيق الكاميرا، ثم الضغط عليه مرة أخرى لالتقاط صورة أو الضغط عليه مطولًا للبدء بتسجيل مقطع فيديو، ويتميز أيضًا بقدرته على الاستجابة للمس مثل لوحات التتبع في حواسيب ماك.

فيما يلي الإجراءات التي يمكنك القيام بها باستخدام زر التحكم في الكاميرا الجديد في هواتف آيفون 16:

تشغيل الكاميرا: انقر فوق زر التحكم في الكاميرا مرة واحدة لتشغيل الكاميرا.

التقاط صورة: اضغط على زر التحكم في الكاميرا مرة أخرى لالتقاط صورة.

تصوير مقطع فيديو: اضغط مطولًا على الزر للبدء بتسجيل مقطع فيديو.

الوصول إلى عناصر التحكم في الصورة: انقر برفق على زر التحكم في الكاميرا لإظهار عناصر التحكم في الصورة مثل: التكبير والتركيز.

الوصول إلى قائمة أدوات التحكم في الكاميرا: انقر نقرة خفيفة مرتين لإظهار قائمة التحكم في الكاميرا، وبعد الوصول إلى هذه القائمة يمكنك التمرير فوق الزر للتنقل عبر أنماط التصوير الفوتوغرافي، كما يسمح التمرير فوق الزر بضبط التكبير أو التصغير.

سيتمكن مطورو الطرف الثالث من الاستفادة من هذا الزر للتعامل مع تطبيقاتهم، وهذا بدوره سيسمح للمستخدم باستخدام زر التحكم في الكاميرا للوصول إلى بعض تطبيقات الطرف الثالث مثل: تطبيق ChatGPT وغير ذلك.

ثانيًا: ما التغييرات الجديدة القادمة إلى زر التحكم في الكاميرا في تحديث iOS 18.2؟

سيقدم تحديث iOS 18.2 القادم مزايا جديدة لزر التحكم في الكاميرا في هواتف آيفون 16، هي: القدرة على قفل التركيز التلقائي والتعريض التلقائي، وتفعيل مزية الذكاء البصري.

1- قفل التركيز التلقائي والتعريض التلقائي:

تسمح هذه المزية للمصورين بالحفاظ على إعدادات التركيز والتعريض الثابتة من خلال الضغط خفيف على زر التحكم في الكاميرا، ويظل القفل نشطًا حتى يُبعد المستخدم إصبعه عن الزر.

يمكن تفعيل هذه المزية بالانتقال إلى تطبيق (الإعدادات) Settings، ثم قسم (الكاميرا) Camera، ثم (التحكم في الكاميرا) Camera Control، ثم تفعيل خيار (قفل AE/AF) AE/AF Lock.

2- تفعيل مزية الذكاء البصري:

بعد التحديث إلى نظام iOS 18.2 ستتمكن من استخدام زر التحكم في الكاميرا لتفعيل مزية الذكاء البصري، وكل ما عليك فعله هو الضغط مطولًا على زر التحكم في الكاميرا لتفعيل تطبيق الكاميرا.

عندما تلتقط صورة، يبحث Apple Intelligence عن معلومات إضافية عنها، ويمكنك إجراء بحث عن أي شيء يظهر أمام الكاميرا أو النقر فوق زر السؤال لإرسال الاستعلام إلى ChatGPT. على سبيل المثال: يمكنك التقاط صورة لمطعم للحصول على مزيد من المعلومات عن الأطعمة التي يقدمها، والتحقق من ساعات العمل، وقراءة مراجعات الزوار.