كيف تعزز مزايا الذكاء الاصطناعي المدمجة في الحواسيب المحمولة إنتاجيتك؟

يعتمد معظم الأشخاص على الحواسيب المحمولة لأداء مهام العمل المختلفة، وأصبح الكثيرون يبحثون عن حواسيب مجهزة بوحدة معالجة تدعم الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية.

وبدءًا من العام الماضي أصبحت الشركات مثل: مايكروسوفت وآبل تطور أدوات تعمل بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية، ودمجت هذه الأدوات في أحدث وأفضل الإصدارات من حواسيبها المحمولة بهدف مساعدة المستخدمين في تحقيق أقصى استفادة من أجهزتهم.

وفيما يلي سنذكر بعض الطرق التي يمكن لمزايا الذكاء الاصطناعي من خلالها تعزيز الإنتاجية عند استخدام الحواسيب المحمولة الحديثة للعمل:

1- السماح بالوصول إلى مساعدي الذكاء الاصطناعي بضغطة زر:

تتميز العديد من الحواسيب المحمولة الحديثة بمساعدي الذكاء الاصطناعي الذين يمكن استدعاؤهم من لوحة المفاتيح مباشرة. ومن أبرز الأمثلة على ذلك، حواسيب +Copilot المحمولة من مايكروسوفت ومنها حاسوب Microsoft Surface، وتتضمن هذه الحواسيب زرًا خاصًا لاستدعاء روبوت Copilot من لوحة المفاتيح مباشرة.

ومثل ChatGPT يسمح لك روبوت Copilot بالدردشة عن أي شيء، وطلب المساعدة في كتابة النصوص المختلفة وتلخيصها، والبحث عبر الإنترنت، والحصول على أفكار جديدة.

2- تسهيل كتابة النصوص وتلخيصها بمساعدة مزايا الذكاء الاصطناعي المدمجة:

أضافت شركة آبل مزايا الذكاء الاصطناعي إلى حواسيب ماك الخاصة بها عبر نظام التشغيل macOS 15.1 Sequoia، وبعض هذه المزايا مصممة خصوصًا لمساعدتك في كتابة النصوص المختلفة وتلخيصها.

تتمتع جميع الحواسيب المحمولة الحديثة من آبل مثل: جهاز MacBook Pro الذي يعمل بمعالج M4، بإمكانية الوصول إلى أدوات الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وللاستفادة من هذه الأدوات فإن كل ما عليك فعله هو تحديد نص، والنقر بزر الماوس الأيمن فوقه، ثم النقر على زر أدوات الكتابة. بهذه الطريقة ستتمكن من جعل الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence المدمج في الحاسوب من مراجعة النص لإصلاح الأخطاء، أو إعادة كتابته، أو تغيير أسلوب الكتابة ليصبح النص مكتوبًا بطريقة رسمية، أو غير رسمية أو بطريقة مختصرة. وتعدّ هذه المزايا من أبرز مزايا الذكاء الاصطناعي المعززة للإنتاجية.

3- إنشاء الصور وتحريرها بسرعة وسهولة بمساعدة الذكاء الاصطناعي:

أصبحت أدوات توليد الصور بالذكاء الاصطناعي منتشرة كثيرًا ويمكنها المساعدة في تسريع العمل وتعزيز الإنتاجية، لذلك أضافت بعض الشركات مثل هذه الأدوات إلى أحدث الحواسيب المحمولة لجعل مهمة إنشاء الصور أسهل من أي وقت مضى.

فإذا كنت تبحث عن صورة مثالية لعرض تقديمي تصممه، يمكن لتطبيق Microsoft Photos إنشاء صور بالذكاء الاصطناعي مناسبة لمحتوى العرض التقديمي، وعند استخدام Microsoft Photos، فإن كل ما عليك فعله كتابة مطالبة تصف فيها الصورة التي تريدها، وبعد ذلك سيصمم تطبيق Photos الصورة، ويمكنك بعد ذلك تحسينها باستخدام تعليمات إضافية. يتوفر Microsoft Photos في جميع الحواسيب التي تعمل بنظام ويندوز ولكن مزية إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي متوفرة في حواسيب +Copilot فقط.

من ناحية أخرى، دمجت آبل في حواسيب ماك الحديثة بعض مزايا تحرير الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي؛ إذ يمكنك الاستفادة من نظام Apple Intelligence لإزالة العناصر غير المرغوب فيها من صورك المخزنة في تطبيق الصور (Photos) عبر مزية التنظيف (Clean Up) الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

4- تسهيل ضبط الإعدادات:

يمكن لكل من Copilot وسيري المدعوم من Apple Intelligence تغيير الإعدادات لك، وكل ما عليك فعله هو طلب ضبط إعداد معين من المساعد Copilot في حواسيب +Copilot، أو سيري المدمج في حواسيب ماك المدعومة بمزايا Apple Intelligence.

قد لا تتمكن من طلب ضبط بعض الإعدادات المتقدمة، ولكن يمكنك بسهولة أن تطلب من هؤلاء المساعدين القيام بأشياء مثل: تشغيل شبكة الواي فاي أو إيقاف تشغيلها، وإدارة اتصالات الأجهزة الخارجية عبر تقنية البلوتوث، وغير ذلك.