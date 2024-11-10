كل ما تحتاج إلى معرفته عن Google Vids.. أداة إنشاء مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي

أطلقت جوجل قبل يومين أحدث أدواتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي التابعة لمجموعة Workspace، وهي أداة Google Vids بعد أن أعلنتها أول مرة في يونيو 2024.

لا تُعد Google Vids أداة تحويل النص إلى فيديو كما يتوقع العديد من الأشخاص؛ إذ تبدو Google Vids أشبه بأداة Google Slides أكثر من كونها أداة لإنشاء مقاطع الفيديو وتحريرها، وقد تكون هذه الأداة مناسبة للأشخاص الذين يستخدمون Workspace للأعمال أو إنتاج مقاطع الفيديو الخاصة بالمنتجات أكثر من غيرهم.

تتميز أداة Google Vids بواجهة سهلة الاستخدام:

تبدو الواجهة الأساسية الخاصة بأداة Vids مشابهة كثيرًا لواجهة Google Slides. وتضم الأداة الجديدة مزايا أساسية لتحرير الفيديو، ومزايا مشابهة لمزايا Slides الخاصة بإضافة النصوص والصور والمقاطع الصوتية.

تُعدّ Vids أداة مناسبة للشركات لمساعدتهم في إنشاء مقاطع فيديو لعرض المنتجات أو مقاطع فيديو لتدريب الموظفين. وما تقوم بتحريره باستخدام هذه الأداة هو عبارة عن عرض تقديمي محسّن مقارنة بالعروض التقديمية المصممة باستخدام PowerPoint ويمكن تنزيل العرض التقديمي كفيديو أو مشاركته مع أشخاص آخرين باستخدام رابط خاص.

يتيح لك محرر المَشاهِد المدمج في الأداة تحرير المحتوى المرئي والصوتي في كل مشهد، مما يبقيك منظمًا وقادرًا على إعادة ترتيب المشاهد بسهولة.

يبلغ الحد الزمني لمقاطع الفيديو المصممة في Google Vids عشر دقائق، ولا تدعم هذه الأداة سوى مقاطع الفيديو المصممة في الوضع الأفقي.

تعتمد مزايا الذكاء الاصطناعي في Google Vids على Gemini:

مع أن جوجل تقول إن Google Vids تساعدك في إنشاء مقطع فيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي، فهي لا تساعدك في إنشاء محتوى الفيديو الفعلي؛ إذ يمكن لمزايا الذكاء الاصطناعي في Google Vids المساعدة خلال المراحل الأساسية من إنتاج الفيديو.

يمكنك استخدام مزية Help me create لإنشاء مخطط أساسي قابل للتحرير ومشاهد مقترحة، وكل ما عليك فعله هو إدخال مطالبة تصف فيها ما ترغب في تصميمه وسيقوم Gemini بالباقي.

يمكنك إضافة ملفات ذات صلة بمحتوى الفيديو قبل طلب إنشاء الفيديو لتحسين جودة المخرجات التي يمنحها لك الذكاء الاصطناعي، كما يمكنك استخدام أداة تحويل النص إلى صورة Imagen 3 داخل Google Vids لإنشاء صور بالذكاء الاصطناعي واستخدامها في مقطع الفيديو.

تتضمن أداة Google Vids مزايا محدودة:

بعد إنشاء المخطط الأساسي لمقطع الفيديو، يمكنك التعاون مع أشخاص آخرين لحظيًا لتحريره، وكما هي الحال عند استخدام أدوات جوجل الأخرى مثل: المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية يمكنك إضافة النصوص والصور والمقاطع الصوتية، ويمكنك أيضًا استخدام محتوى خالٍ من حقوق الملكية من مكتبة جوجل. كما ستتمكن من تخصيص مظهر الفيديو باختيار قالب مصمم سابقًا، أو إنشاء قالب جديد.

تحتوي هذه الأداة على مزايا خاصة لإضافة التعليقات الصوتية المباشرة، وهناك أيضًا استوديو تسجيل مدمج يسمح لك بتسجيل مقاطع فيديو بنفسك، وعرض المحتوى الظاهر على شاشة الحاسوب في أثناء التسجيل. وبعد الانتهاء من إنشاء مقطع الفيديو، يمكنك تنزيله بتنسيق MP4 أو مشاركته مع الآخرين عبر رابط خاص.

تستهدف Vids الشركات، ومن غير المرجح أن تجذب هذه الأداة العديد من منشئي المحتوى العاديين الذين يستخدمون أدوات مثل: YouTube Studio لتحرير مقاطع الفيديو الخاصة بهم، أو تطبيقات تحرير أكثر احترافية، مثل: Adobe Premiere أو DaVinci Resolve.

كيف يمكن الوصول إلى Google Vids؟

في الوقت الحالي، يمكن فقط للشركات المشتركة في خدمتي Workspace و Workspace Labs إنشاء مقطع فيديو باستخدام Vids. وإذا كنت تستخدم Google Workspace، فيمكنك الاشتراك في Workspace Labs لمعرفة كون Google Vids مناسبًا لك. وإذا لم يكن لديك اشتراك في Google Workspace، فيمكنك الحصول على نسخة تجريبية لمدة تبلغ 14 يومًا قبل دفع قيمة الاشتراك.

إذا لم تتمكن من الوصول إلى Google Vids، فيمكنك الاطلاع على مقال: “روبوت Gemini في Google Slides.. كيف تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء عروض تقديمية مميزة؟” لتعرف بعض الطرق لاستخدام Gemini في Google Slides لإنشاء عروض تقديمية مميزة بمساعدة الذكاء الاصطناعي.