عطل مفاجئ.. خلل تقني يصيب تطبيق واتساب التجريبي

تعرض مستخدمو الإصدار التجريبي من واتساب لمشكلة تقنية تسببت بظهور شاشة خضراء في الواجهة عند محاولة فتح التطبيق، مما يجعله غير قابل للاستخدام.

ورُصدت هذه المشكلة في الإصدار التجريبي 2.24.24.5، وسط شكاوى متزايدة من المستخدمين من الخلل، ويبدو أن الحل الوحيد المتاح حاليًا هو العودة إلى إصدار أقدم من التطبيق حتى إصدار تحديث لإصلاح المشكلة.

واشتكى المستخدمون من وجود الشاشة الخضراء التي تحتل واجهة واتساب كاملةً، مما جعل التطبيق يتوقف عن الاستجابة، ويمنع المستخدمين من الوصول إلى المحادثات.

ومن الجدير بالذكر أن مستخدمي النسخة النهائية المستقرة من التطبيق في مأمن من هذه المشكلة التي تصيب فقط النسخة التجريبية (بيتا Beta).

ويمكن للمستخدمين الذين يواجهون هذه المشكلة العودة إلى إصدار أقدم من التطبيق. ومع ذلك، قد يكون هذا الحل غير فعّال، وقد لا يتمكن المستخدمون من الوصول إلى المحادثات.

ويُنصح المستخدمون المتأثرون بضرورة انتظار التحديث القادم لحل المشكلة؛ لأن إزالة التطبيق وإعادة تثبيته قد لا يحل المشكلة، وقد يتسبب بفقدان المحادثات في حالة عدم وجود نسخة احتياطية منها.

يُذكر أن الإصدارات التجريبية تهدف إلى مساعدة المطورين على اكتشاف الأخطاء وإصلاحها قبل إصدار المزايا الجديدة للجميع. ويحصل مستخدمو الإصدارات التجريبية على وصول مبكر للمزايا الجديدة قبل باقي المستخدمين، لكنهم قد يواجهون مشكلات غير متوقعة في بعض الأوقات، ويُوصى بالابتعاد عن استخدام النسخة التجريبية في حال الاعتماد على التطبيق بنحو دائم في الحياة اليومية.