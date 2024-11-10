بحلول نهاية 2024.. مايكروسوفت توقف تطبيقات البريد والتقويم القديمة

أعلنت شركة مايكروسوفت إيقاف بعض التطبيقات الافتراضية القديمة في نظام ويندوز، ومنها تطبيق البريد Mail والتقويم Calendar والأشخاص People.

وأكّدت الشركة في تحديث جديد لوثائق الدعم الرسمية أن هذه التطبيقات ستتوقف عن العمل نهائيًا اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024.

ولن يتمكن تطبيق البريد القديم من إرسال رسائل البريد الإلكترونية أو استقبالها بعد هذا التاريخ، أي مع مطلع عام 2025، مما سيجعل تثبيت تطبيق أوت لوك Outlook الجديد أو أي من تطبيقات البريد الإلكتروني الأخرى أمرًا ضروريًا للكثير من المستخدمين.

وبطبيعة الحال، فإنه يمكن استخدام إصدار الويب من خدمة البريد الإلكتروني إن كان ذلك متاحًا دون الحاجة إلى تثبيت تطبيقات إضافية.

وجاء في وثيقة الدعم المُحدثة من مايكروسوفت: “سينتهي دعم تطبيقات ويندوز Mail و Calendar و People في 31 ديسمبر 2024. نحن حاليًا بصدد نقل المستخدمين الحاليين إلى تطبيق Outlook الجديد لنظام ويندوز”.

وأوضحت مايكروسوفت أنه يمكن تصدير الرسائل وأحداث التقويم وجهات الاتصال المُخزنة في هذه التطبيقات من خلال خيار “التصدير Export” في تلك التطبيقات.

وكانت مايكروسوفت قد أشارت في وقت سابق إلى انتهاء دعم تلك التطبيقات دون توضيح كيف سيؤثر ذلك في الوظائف الأساسية لها، ولكن أصبح من الواضح الآن أن الشركة ستجبر الجميع على استخدام تطبيق Outlook الجديد عبر إيقاف التطبيقات القديمة التي كانت جزءًا من نظام ويندوز.

وفي وثيقة الدعم، تدّعي مايكروسوفت أن تطبيق أوت لوك الجديد يقدم أفضل المزايا مجانًا. ومع ذلك، يُعد التطبيق الجديد غير مُحبذ لدى الكثير من المستخدمين، إذ وُصف بأنه بطيء ويعتمد على الويب ويفتقر إلى العديد من المزايا، مما يؤدي إلى تجربة استخدام سيئة.

ويمكن للمستخدمين غير الراغبين في الانتقال إلى تطبيق أوت لوك تثبيت تطبيقات أخرى بديلة، مثل تطبيق “ثندربيرد Thunderbird” المجاني والمفتوح المصدر من شركة موزيلا.