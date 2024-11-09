لايكا تطلق جهاز العرض المنزلي الفاخر Leica Cine Play 1

كشفت شركة لايكا عن جهاز العرض المنزلي الجديد Leica Cine Play 1، الذي يأتي بتصميم مضغوط خفيف الوزن، ويقدم تجربة سينمائية متميزة بدقة قدرها 4K ومساحة عرض تصل إلى 300 إنشٍ، مما يجعله خيارًا جيدًا لعشاق السينما المنزلية.

ويستخدم جهاز Leica Cine Play 1 نظامًا ليزريًا مميزًا يقدّم ألوانًا عالية الدقة بفضل دعمه أنماطًا متعددة من النطاق الديناميكي العالي، ومنها Dolby Vision و HDR10 و HDR10+ و HLG.

ويمكن أن تصل إضاءة المصباح إلى 3,000 شمعة، مما يجعله مناسبًا لعرض المحتوى في أي وقت من اليوم.

ويستخدم الجهاز عدسة مُدمجة تُسمى Leica Summicron توفر دقة تصل إلى 4K، مما يسمح بعرض سينمائي مُفصّل على شاشات تتراوح أحجامها بين 65 و 300 بوصة. ويعتمد الجهاز على تقنية Leica Image Optimization (LIO) لتحسين الصورة، وهي تستخدم خوارزميات خاصة لضمان ألوان طبيعية وتدرجات دقيقة ونسبة تباين متميزة، ويتضمن الجهاز وضعًا خاصًا للألعاب يقلل زمن التأخير إلى أقل من 12 ميلي ثانية.

ويدعم جهاز Leica Cine Play 1 تقنية Apple Airplay لربطه مع أجهزة آبل، بالإضافة إلى البلوتوث والواي فاي، بالإضافة إلى عدة منافذ سلكية، مثل HDMI و USB و LAN، ويحتوي الجهاز على واجهة ذكية تتيح الاتصال بمختلف منتجات المنزل الذكية والتحكم الصوتي فيها.

ويتميز جهاز Leica Cine Play 1 بحجمه الصغير وهيكله المصنوع من الألمنيوم الذي يضمن المتانة وسهولة النقل.

وتوفر لايكا أيضًا ملحق الحامل الأرضي الاختياري الذي يساعد في وضع الجهاز في مواقع متعددة بسهولة، وهو يتكامل مع تصميم الجهاز نفسه، ويُباع بنحو منفصل.

ويمكن شراء جهاز Leica Cine Play 1 من الموزعين المعتمدين وموقع لايكا الرسمي بسعر قدره 3800 دولارٍ أمريكي، في حين يتوفر الحامل الأرضي الاختياري بسعر إضافي قدره 500 دولارٍ أمريكي.