سوني تكشف عن مبيعات بلايستيشن وتطلق PS5 Pro عالميًا

أعلنت شركة سوني أن مبيعات جهاز بلايستيشن 5 قد بلغت 65 مليون وحدة حتى الآن، كما أعلنت بدء إطلاق جهاز بلايستيشن 5 برو (PS5 Pro) في الأسواق العالمية.

وبدأت الشركة إتاحة جهاز PS5 Pro، وهو إصدار يأتي بمواصفات مُحسّنة في تشغيل الألعاب وعرضها، وذلك بسعر يبدأ من 700 دولارٍ أمريكي، وقد يتوفر في أسواق محددة بأسعار أغلى.

وفيما يتعلق بمبيعات بلايستيشن، فقد كشفت سوني في تقريرها للربع المالي الثالث من عام 2024 عن انخفاض في مبيعات جهاز بلايستيشن 5، على الرغم من تسجيل ارتفاع ملحوظ في مبيعات الألعاب، إذ شهدت الشركة إقبالًا كبيرًا على شراء الألعاب من عملائها.

ومع أن الجهاز قد حقق مبيعات قوية عند إطلاقه، فقد استغرق الأمر بضعة أعوام قبل أن يتجاوز أرقام المبيعات القياسية التي حققتها الإصدارات السابقة.

وانخفضت مبيعات جهاز بلايستيشن 5 في هذا الربع مقارنة بالمدة نفسها من عام 2023، إذ تراجعت مبيعات الشركة بنحو 1.1 مليون وحدة.

وكانت سوني قد أعلنت في سبتمبر الماضي تجاوز مبيعات جهاز بلايستيشن 5 حاجز 61.7 مليون وحدة على مستوى العالم، مما يعني أنها باعت 3.3 ملايين وحدة فقط خلال الربع الأخير المنقضي.

ومن جهة أخرى، حققت مبيعات الألعاب زيادة بنسبة قدرها 14.9%، مما ساعد في تعويض الانخفاض في مبيعات الأجهزة، وتُقدّر هذه الزيادة بنحو 77.1 مليون نسخة مُباعة من الألعاب.

وأشارت سوني أيضًا إلى استقرار عدد المشتركين في خدمة PlayStation Plus عند 116 مليون مشترك، دون أي زيادة أو نقص في الأعداد، خاصةً بعد أن رفعت سوني أسعار الاشتراكات، لكنها واصلت إضافة مزايا جديدة، مما شجع المشتركين على البقاء، وعدم إلغاء الاشتراك.