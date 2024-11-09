سر تفوق آيفون.. آبل تُصمم هواتفها داخليًا دون مساعدة خارجية

كشف تقرير جديد صادر عن مؤسسة “كاونتر بوينت” لأبحاث السوق عن مدى الاعتماد على التصميم الخارجي في صناعة الهواتف الذكية، إذ سلّط التقرير الضوء على الشركات التي تعتمد بنحو كبير على الجهات الخارجية لتصميم أجهزتها، وقد كانت آبل استثناءً فريدًا بينها.

وتصدرت موتورولا القائمة بنسبة كبيرة بلغت 90% من تصاميم هواتفها الذكية التي نُفّذت عبر جهات خارجية خلال النصف الأول من عام 2024، تلتها شاومي بنسبة قدرها 78% من تصاميمها التي استعانت فيها بمصممين خارجيين، في حين بلغت تلك النسبة عند فيفو 52%.

ويتوقع التقرير استمرار هذا التوجه، إذ تشير التقديرات إلى نمو سوق التصميم الخارجي للهواتف الذكية بنسبة قدرها 6% خلال النصف الأول من 2024.

ويُعزى هذا النمو بنحو أساسي إلى الارتفاع الملحوظ في شعبية الهواتف الاقتصادية والمتوسطة من العلامات التجارية الصينية.

وفيما يتعلق بالشركات الكبرى الأخرى، تظهر البيانات أن هواوي تعتمد على التصميم الخارجي بنسبة قدرها 44% من أجهزتها، في حين تبلغ النسبة لدى هونر وأوبو نحو 40%.

وتُعد آبل الاستثناء الوحيد بين الشركات الكُبرى، إذ إنها تعتمد على تصميماتها الداخلية بنحو كامل بنسبة قدرها 100%، وهي تتحكم بنحو كامل في كافة مراحل تصميم هواتف آيفون. وأما سامسونج، فهي تستعين بتصاميم خارجية بنسبة تبلغ 22%، وهي نسبة تتجه إلى الانخفاض، وفقًا للبيانات المتاحة خلال النصف الأول من 2024.

ويُرجع التقرير هذا التحول لدى سامسونج إلى عاملين رئيسيين؛ العامل الأول هو تراجع حصتها السوقية في الفئات الاقتصادية والمتوسطة، وهي الفئات التي تعتمد بنحو أكبر على التصميم الخارجي. وأما العامل الثاني، فهو زيادة اعتماد سامسونج على مصانعها في الهند لتصنيع الأجهزة الاقتصادية.