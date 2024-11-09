أمازون تدرس استثمارًا ضخمًا في شركة أنثروبيك للذكاء الاصطناعي

تدرس شركة أمازون ضخ استثمار إضافي ضخم في شركة أنثروبيك (Anthropic) الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، وفقًا لتقرير نشره موقع “ذا إنفورميشن” التقني.

ومن المتوقع أن يبلغ حجم الاستثمار عدة مليارات من الدولارات. وكانت أمازون قد أعلنت سابقًا استثمارات قدرها 1.5 مليار دولار في الشركة العام الماضي، تلاها 2.75 مليار دولار مطلع العام الجاري، في أكبر استثمار خارجي لأمازون في تاريخها الممتد لثلاثة عقود.

ووفقًا للترتيبات الجديدة المحتملة، قد تضطر أنثروبيك إلى استخدام معالجات الذكاء الاصطناعي التي أطلقتها أمازون في نوفمبر الماضي، وهما Graviton4 و Trainium2.

وتعتمد أنثروبيك في تطوير نماذجها وتشغيلها على معالجات شركة إنفيديا التي تسيطر على سوق رقاقات الذكاء الاصطناعي.

وكانت أنثروبيك تُجري محادثات لجمع تمويل إضافي للشركة خلال الآونة الأخيرة. وفي السياق ذاته، حصلت شركة OpenAI على استثمارات بقيمة قدرها 6.6 مليارات دولار، وقُدّرت قيمتها السوقية بـ157 مليار دولار، مما يجعلها الشركة الناشئة الثالثة عالميًا من ناحية القيمة السوقية بعد بايت دانس، مالكة تيك توك، وسبيس إكس.

وتقدّم أمازون لأنثروبيك خدمات الحوسبة السحابية، وقد أعلنت سابقًا تعاونًا إستراتيجيًا مع شركة إنتل لتطوير معالجات ذكاء اصطناعي خاصة بها، في خطوة تهدف لتعزيز ريادتها في سوق الذكاء الاصطناعي، على الرغم من هيمنة شركة إنفيديا.

وتسعى أمازون إلى استنساخ تجربة استثمار مايكروسوفت في OpenAI، التي استخدمت تقنياتها في منتجاتها وخدماتها، وقد بلغ استثمار مايكروسوفت فيها نحو 14 مليار دولار، وفقًا لبعض التقديرات.

وتواجه أمازون حاليًا تحديات في تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي عالية الجودة قابلة للتوظيف في منتجاتها وخدماتها، وهي ما زالت غير قادرة حتى الآن على إطلاق نسخة مطوّرة من مساعدها الذكي أليكسا.