آبل تُصعّب عمل الشُرطة بخاصية جديدة في هواتف آيفون

أضافت شركة آبل خاصية جديدة إلى هواتف آيفون في تحديث iOS 18.1، وتعمل هذه الخاصية على إعادة تشغيل الهاتف تلقائيًا إذا لم يُفتح قفله لمدة من الزمن، بهدف تعزيز الأمان، وجعل اختراق البيانات المُخزّنة في الأجهزة أكثر صعوبة، وفقًا لما أكده عدد من خبراء أمن الهواتف.

وظهرت تقارير متعددة خلال الآونة الأخيرة تشير إلى استغراب الجهات الأمنية من إعادة التشغيل التلقائية في هواتف آيفون المُخزّنة لديها بنحو مفاجئ. في البداية، كانت هذه الظاهرة لغزًا يحير المحققين، مما دفعهم إلى التساؤل عن سببها، وما يتبع عملية إعادة التشغيل من حجب الوصول إلى الأجهزة.

ووفقًا لما ذكره موقع 404 Media نقلًا عن متخصصين، فقد أضافت آبل خاصية تُعرف بـ”إعادة التشغيل بسبب الخمول” في iOS 18.1، وقد عُثر عليها في الشفرة المصدرية للنظام، وتعمل هذه الخاصية استنادًا إلى مدة عدم استخدام الأجهزة، ولا يبدو أن لها علاقة بحالة الشبكة أو الاتصال اللاسلكي.

وأكّد الخبراء أن نظام iOS 18 يحتوي على شفرة برمجية تُفعّل مؤقتًا عند ترك هواتف آيفون دون استخدام. وعند انتهاء هذا المؤقت، يُعاد تشغيل الهاتف تلقائيًا، مما يغيّر حالته من “AFU” (بعد أول فتح) إلى “BFU” (قبل أول فتح). وفي الحالة الأولى، يكون الهاتف قد فُتح مرة واحدة على الأقل منذ تشغيله، مما يُسهّل على المحققين الوصول إلى البيانات، وأما في الحالة الثانية، فيصبح فك الحماية أصعب بكثير.

ويُعد هذا التغيير جزءًا من الصراع المستمر بين شركات الهواتف، مثل آبل، التي تسعى إلى حماية بيانات المستخدمين، وجهات إنفاذ القانون التي تسعى إلى الوصول إلى البيانات المخزنة في الأجهزة المُصادرة.

ويُعتقد أن هذه الخطوة إيجابية من آبل. ومع أن معظم المستخدمين لن يواجهوا تحليلًا جنائيًا لهواتفهم، فإن الكثير منهم قد يتعرضون للسرقة، وهذه الميزة تحمي بياناتهم في كلتا الحالتين.

ومن ناحية أخرى، لم يُعجب هذا التغيير الجهات الأمنية، التي أوصت بضرورة جمع البيانات من هواتف آيفون التي تعمل بنظام iOS 18 بأسرع وقت ممكن قبل إعادة التشغيل.