مايكروسوفت تتيح تخصيص مظهر Outlook بالذكاء الاصطناعي

أعلنت مايكروسوفت إضافة سمات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى خدمة البريد الإلكتروني “أوت لوك Outlook”، وتتطلب هذه الميزة الاشتراك في خطة الذكاء الاصطناعي Copilot Pro أو ترخيصًا تجاريًا، وهي تسمح للمستخدمين بإضفاء طابع شخصي على واجهة الخدمة وتطبيقاتها.

وستتوفر هذه السمات (Themes) في Outlook في أنظمة ويندوز و macOS و iOS وأندرويد، بالإضافة إلى إصدار الويب، إذ صممت مايكروسوفت هذه السمات لجعل خدمة البريد التابعة لها “أكثر جاذبية وأسهل في الاستخدام”.

وتتيح هذه الميزة إمكانية إنشاء سمات بناءً على الطقس أو المواقع الجغرافية، ويمكن ضبطها لتُحدّث بشكل ديناميكي كل بضع ساعات أو كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر.

وأوضحت مايكروسوفت عبر موقعها الرسمي أنه “في حال تفعيل أذونات الموقع في Outlook، ستعرض سِمة ‘موقعي’ صورًا مستوحاة من موقعك الحالي، وستُحدّث تلقائيًا عند بدء رحلتك أو إجازتك”.

وستضيف كل سمة خلفية مُخصصة لإصدار الحاسوب، أو الجزء العلوي من تطبيقات Outlook في iOS وأندرويد، مع لون أساسي ينسجم مع بقية الواجهة والخلفية.

وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت مايكروسوفت إصدار مجموعة من السِمات غير المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، لتكون متاحة لكافة المستخدمين الذين لا يمتلكون اشتراكًا مأجورًا في Copilot، وستتوفر أيضًا في كافة المنصات، سواء الحواسيب أو الأجهزة المحمولة.

وبجانب تلك المزايا الجمالية، فإن الاشتراك الإضافي في خطة الذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت عبر خدمات “Microsoft 365” يتيح للمستخدمين مجموعات من الخيارات الواسعة عبر مختلف تطبيقات مايكروسوفت للإنتاجية، ومنها وورد وباوربوينت وإكسل وغيرها.