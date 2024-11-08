لحماية البطارية.. جوجل تطرح ميزة تقييد الشحن في هواتف بكسل

بدأت جوجل بطرح ميزة الحد من الشحن في هواتف بكسل الخاصة بها ضمن التحديثات الأخيرة لنظام أندرويد 15، في خطوة تهدف إلى تعزيز تجربة المستخدم وتحسين عمر البطارية.

وظهرت التقارير الأولى عن ميزة الحد من شحن البطارية في هواتف بكسل في يوليو الماضي، إذ أدرجتها جوجل في النسخة التجريبية الثانية من تحديث Android QPR1. وكان يُعتقد أنها ستصل بشكل رسمي في وقتٍ لاحق من العام.

وبدأت جوجل بطرح التحديث الأمني لشهر نوفمبر 2024 لنظام أندرويد 15، وبعد تثبيت التحديث، أفاد بعض المستخدمين بأنهم تلقوا ميزة الحد من شحن البطارية في هواتفهم. ومع ذلك، لم تتوفر الميزة لكافة المستخدمين، مما يشير إلى أن الطرح قد يكون تدريجي عن طريق تحديث جانبي.

ومن الجدير بالذكر أن الميزة ليست حصرية لهواتف بكسل 9 وبكسل 9 برو الحديثة، إذ ستكون متاحة لجميع الإصدارات التي ما زالت مدعومة من جوجل.

ومن اللافت أن جوجل لم تذكر شيئًا عن ميزة الحد من الشحن في ملاحظات التحديث الأمني الأخير لأجهزة بكسل، مما قد يشير إلى أن الشركة كانت تخطط لإطلاقها تدريجيًا بنحو خفي.

وستتوفر ميزة الحد من الشحن كخيار إضافي ضمن إعدادات البطارية. وعند تفعيلها، ستتوقف عملية الشحن عند نسبة قدرها 80% من سعة البطارية القصوى، مما يُسهم في إطالة عمر البطارية من خلال تجنب إكمال دورات الشحن الكاملة (من 0% حتى 100%)، ومنع الشحن الزائد، وذلك أمر أساسي في زيادة العمر الافتراضي للبطاريات.

وتكون تلك الميزة مفيدة خاصةً إذا كانت نسبة الشحن البالغ قدرها 80% كافية للاستخدام اليومي. أما مع الاستخدام الكثيف والحاجة إلى شحن الهاتف عدة مرات يوميًا، فقد تكون هذه الميزة غير مريحة، وقد تؤثر سلبًا في تجربة الاستخدام.

يُذكر أن آبل تقدم ميزة مشابهة في هواتف آيفون الجديدة؛ إذ تتيح للمستخدمين تعيين حد أقصى لشحن البطارية على مقياس يتراوح بين 80% و 100%، كما توفرها سامسونج أيضًا في بعض هواتف جالاكسي.