جوجل تطلق رسميًا أداة Vids لإنشاء مقاطع الفيديو الاحترافية بسهولة

أعلنت جوجل إطلاق أداتها الجديدة Google Vids التي تتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو احترافية وتحريرها بسهولة مطلقة مع مساعدة من آليات الذكاء الاصطناعي من الشركة.

ويمكن لكافة مستخدمي منصة “ورك سبيس Workspace” من جوجل تجربة الأداة الجديدة التي باتت متاحة من خلال الرابط الآتي: docs.google.com/videos، والبدء بإنتاج محتوى مرئي تفاعلي دون الحاجة إلى مهارات متقدمة في إنتاج الفيديو.

وكانت جوجل قد أعلنت الأداة أول مرة في أبريل الماضي، ثم بدأت اختبارها نهاية يونيو الماضي، وقد استمرت المرحلة التجريبية عدة أشهر قبل الإطلاق النهائي.

وتركز أداة Google Vids على عملية إنشاء مقاطع الفيديو الاحترافية من أجل استخدامها في الشركات وبيئات العمل المختلفة، إذ تُعد الأداة مثالية لمجموعة واسعة من الاستخدامات.

ويمكن مثلًا الاستفادة منها في خدمة العملاء بتقديم مقاطع فيديو توضيحية تعزز تجربة العميل، كما يمكن للقادة والمديرين استخدام Vids لمشاركة الأخبار والتحديثات الهامة مع كافة الموظفين، وتعزيز التواصل الداخلي.

وبالإضافة إلى ذلك، تستطيع فرق التدريب والتطوير الاستفادة من هذه الأداة لتقديم دورات تدريبية وتعليمية، وتستطيع فرق التسويق استخدامها لمشاركة ملخصات الحملات والأحداث مع الفرق الداخلية. وفي إدارة المشاريع، يمكن استخدامها لإنشاء ملخصات الاجتماعات، وحفظ سجل مرئي للتقدم المُحرز.

وتتيح جوجل أداتها الجديدة مجانًا لكافة المستخدمين مع العديد من القوالب الجاهزة التي يمكن توظيفها لإنشاء الفيديو، لكن أصحاب الخطط المأجورة في “ورك سبيس Workspace” يمكنهم استخدام روبوت الذكاء الاصطناعي Gemini من أجل كتابة نص يصف فكرة الفيديو مع الهدف والجمهور المُستهدف والطول.

وبناءً على النص الذي يدخله المستخدم أو القالب الجاهز الذي يختاره، تتيح أداة Google Vids لوحة تحكم تفاعلية تساعد في بناء الفيديو، مع تقديم مجموعة واسعة من الخيارات لتخصيص الفيديو، بدءًا من اختيار المشاهد المناسبة من مكتبة ضخمة من مقاطع الفيديو والصور، ووصولًا إلى إضافة المؤثرات الصوتية والتعليق الصوتي ومقاطع الفيديو الجاهزة أو المصورة. ويمكن للمستخدمين بسهولة تعديل هذه المسودة الأولية وتطويرها حتى الوصول إلى النتيجة النهائية المطلوبة.

وتتكامل أداة Google Vids بسلاسة مع تطبيقات جوجل الأخرى مثل المستندات والعروض التقديمية، مما يوفر للمستخدمين تجربة عمل موحدة ومُخصصة، لإنشاء مقاطع فيديو احترافية بسهولة وسرعة، حتى دون خبرة سابقة في مجال تحرير الفيديو.