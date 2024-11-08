بقوالب احترافية.. جوجل تُسهّل إنشاء العروض التقديمية عبر Slides

أعلنت جوجل تحديثًا جديدًا لخدمة إنشاء العروض التقديمية “سلايدز Slides“، ويتضمن هذا التحديث إضافة مجموعة متنوعة من القوالب الحديثة المصممة بشكل احترافي، مما يساعد المستخدمين في إنشاء العروض التقديمية بسرعة وسهولة أكبر.

وصُممت هذه القوالب لتلبية احتياجات متنوعة للمستخدمين، بدءًا من عروض المبيعات إلى خطط المنتجات والتخطيط الإستراتيجي، مما يجعلها مفيدة للغاية للمستخدمين في قطاع الأعمال.

وتوفر جوجل أيضًا قوالب ملائمة للاستخدام في المجال التعليمي، لعرض خطط الدروس وتقارير الكتب والمشاريع وغيرها من القوالب.

ويمكن الوصول إلى المجموعة الجديدة من القوالب من خلال زر “القوالب Templates” الجديد في شريط الأدوات في “Slides”، أو عبر قائمة “إدراج Insert”.

وبعد اختيار القالب المناسب، يمكن للمستخدمين إدراج كافة الشرائح من القالب أو الشرائح التي يحتاجونها فقط، ثم تخصيصها بمحتواهم الخاص.

وتشير جوجل إلى أن هذه الخطوة هي البداية فقط نحو جعل عملية إنشاء القوالب أكثر سهولة، وأكدت الشركة أنها تخطط لإطلاق المزيد من القوالب العالية الجودة في الأشهر القادمة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه القوالب متاحة فقط حاليًا للمستخدمين الذين لديهم إعدادات اللغة مضبوطة على “الإنجليزية (الولايات المتحدة)”، وفي حال ضبط البرامج على لغة أخرى، فقد لا تظهر تلك القوالب الجديدة، علمًا بأن جوجل ستوفرها لاحقًا لكافة اللغات.

وستكون تلك القوالب متاحة لكافة المشتركين في خدمات “Google Workspace”، وكذلك أصحاب الحسابات الشخصية المجانية خلال شهر نوفمبر الجاري.