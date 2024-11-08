آبل تعتزم إضافة كاميرا بفتحة عدسة متغيرة إلى هواتف آيفون

تعتزم آبل ترقية الكاميرا الأساسية في هواتف آيفون 18 بإضافة تقنية فتحة العدسة المتغيرة، التي ستكون الأولى من نوعها في هواتف آيفون، وفقًا لتقارير جديدة.

ومن المنتظر إطلاق هواتف آيفون 18 في عام 2026، وستكون إصدارات برو أولى الهواتف التي ستصلها تلك التقنية في الكاميرا الخلفية الرئيسية؛ إذ إنها عادةً تحصل على المزايا الجديدة قبل الإصدارات الأساسية من آيفون.

ومن الجدير بالذكر أن سامسونج كانت أولى الشركات التي قدّمت تقنية فتحة العدسة المتغيرة في هواتف Galaxy S9 و Galaxy S9 Plus عام 2018، لكنها لم تستمر باستخدامها في الإصدارات اللاحقة.

وتسعى آبل إلى إعادة إحياء هذه التقنية مع هواتف آيفون 18، وفقًا لما ذكره المحلل المتخصص في شؤون الشركة، مينج تشي كو، الذي كشف أيضًا عن أسماء الموردين الأساسيين والثانويين لمكونات الكاميرا.

وأوضح كو أن شركة Sunny Optical ستكون المورد الأساسي لعدسات فتحة العدسة المتغيرة، في حين ستكون شركة Luxshare المورد الثانوي.

وتُعد Sunny Optical بالفعل موردًا موثوقًا للعدسات لأجهزة أندرويد، مما يعزز قدرتها على تصميم كاميرات بفتحة عدسة متغيرة وإنتاجها بكميات كبيرة.

وفي تصريحاته الأخيرة، أشار كو أيضًا إلى أن شركة TSMC سوف تصنّع معالجات بتقنية تصنيع متطورة قدرها 2 نانومتر لهواتف آيفون 18، مضيفًا أن آبل قد تبدأ بتضمين ذاكرة عشوائية بحجم لا يقل عن 12 جيجابايت في كافة هواتفها لضمان تشغيل مزايا الذكاء الاصطناعي الخاصة بها بنحو سلس.