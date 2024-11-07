مثل هواتف أندرويد.. آبل تعتزم تقدير وقت شحن بطارية آيفون

تعتزم آبل إضافة خاصية جديدة في نظام iOS تتيح للمستخدمين معرفة الوقت المتبقي لشحن بطارية هواتف آيفون عند توصيلها بالشاحن.

ووفقًا لما رُصد في الإصدار التجريبي الثاني من تحديث iOS 18.2، فإن آبل تعمل على ميزة تُسمى “ذكاء البطارية Battery Intelligence”، وسوف تتيح تلك الميزة إشعارًا يوضح المدة المتبقية حتى انتهاء الشحن.

ومع ذلك، يبدو أن تلك الخاصية القادمة إلى هواتف آيفون ما زالت قيد التطوير، مما يعني أن المستخدمين قد يضطرون إلى الانتظار قليلًا قبل طرحها رسميًا، وفقًا لما ذكره موقع “9to5Mac” التقني.

وتتوفر هذه الميزة في بعض هواتف أندرويد منذ سنوات، وقد أصبحت مفيدة بنحو متزايد نظرًا إلى تعدد أنواع الشواحن والكابلات وبروتوكولات الشحن المتاحة.

ومن الجدير بالذكر أن هواتف آيفون الجديدة (آيفون 15 فما أحدث) توفر بالفعل مزايا للمساعدة في الحفاظ على صحة البطارية. ففي العام الماضي، أضافت آبل ميزة تمكّن المستخدمين من شحن البطارية حتى 80% فقط، ومنع شحنها كاملةً، بهدف الحد من الشحن الزائد وإطالة عمر البطارية، كما أضافت ميزة أخرى تتيح للمستخدمين معرفة عدد دورات شحن البطارية.

وكانت آبل قد طرحت حديثًا تحديث iOS 18.1 الذي قدّم للمستخدمين أول دفعة من مزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي من آبل.

وتعمل الشركة حاليًا على اختبار تحديث iOS 18.2، الذي يُنتظر إطلاقه الشهر المقبل، إذ سيقدّم مجموعة أخرى من المزايا الجديدة، مثل توليد الصور والوجوه التعبيرية وإدماج ChatGPT في سيري، بالإضافة إلى ميزة الذكاء البصري (Visual Intelligence).