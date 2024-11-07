بسبب الذكاء الاصطناعي.. رفع أسعار اشتراكات “مايكروسوفت 365”

بدأت مايكروسوفت اختبار خطة جديدة في خدمات “Microsoft 365” تتضمن مزايا الذكاء الاصطناعي “كوبايلوت” وتطبيق “المصمم Designer” مع اشتراك أغلى ثمنًا، وذلك في 6 دول مختلفة، وهي أستراليا ونيوزيلندا وماليزيا وسنغافورة وتايوان وتايلاند.

وتوفر مايكروسوفت حاليًا خيارين للاشتراك في “Microsoft 365” للأفراد، منها الخطة العائلية التي تضم ما يصل إلى 6 أشخاص، والخطة الشخصية التي تقتصر على مستخدم واحد. وقد طرحت مايكروسوفت سابقًا مزايا الذكاء الاصطناعي المتميزة للعملاء الأفراد والشركات من خلال خطط منفصلة.

وفي أستراليا على سبيل المثال سيكلف الاشتراك السنوي في الخطة العائلية Microsoft 365 Family مع مزايا الذكاء الاصطناعي 179 دولارًا أستراليًا، مقارنةً بـ 139 دولارًا للخطة نفسها دون هذه المزايا. وقد أثار قرار الشركة بنقل كافة العملاء الحاليين إلى الخطة الجديدة الأغلى ثمنًا بنحو إجباري تساؤلات عدة، إذ ستُطبق الأسعار الجديدة عند تجديد الاشتراك بنحو تلقائي، مما قد يثير استياء المستخدمين الذين لا يحتاجون إلى مزايا الذكاء الاصطناعي أو لا يرغبون فيها.

وتمنح الخطة الجديدة العملاء رصيدًا شهريًا يصل إلى 60 وحدة ذكاء اصطناعي، يمكن استخدامها في التطبيقات المتعددة التي تتيحها مايكروسوفت، ومنها وورد وباوربوينت وإكسل وغيرها، ويستهلك كل طلب محدد لخدمة Copilot أو أي إجراء مماثل، مثل توليد نص أو جدول أو صورة، وحدة واحدة من الرصيد، وتظل هذه المزايا حصرية لمالك الاشتراك فقط، في حين يمكن لأفراد العائلة شراء اشتراك Copilot Pro الإضافي للوصول إلى مزايا الذكاء الاصطناعي بنحو فردي.

وأكدت مايكروسوفت أن الأرصدة غير المستخدمة لا تنتقل إلى الشهر التالي، بل يُعاد ضبطها بداية كل شهر. وفي حال لم تكفِ الـ 60 وحدة، يمكن للمستخدمين شراء خطة Copilot Pro المخصصة للوصول الإضافي إلى مزايا الذكاء الاصطناعي في كافة التطبيقات دون قيود.

وما زالت تلك التغييرات الجديدة في خطط الأفراد المشتركين في “Microsoft 365” قيد الاختبار في أسواق محددة، وقد توسّعها مايكروسوفت مستقبلًا لتشمل دولًا أخرى، وسط قلق العملاء من ارتفاع أسعار الاشتراكات.