مايكروسوفت تختبر مزايا ذكاء اصطناعي جديدة في تطبيقي الرسام والمفكرة

بدأت مايكروسوفت اختبار 3 مزايا جديدة مستندة إلى الذكاء الاصطناعي في الإصدارات التجريبية من نظام ويندوز 11، وتحديدًا في تطبيقي الرسام Paint والمفكرة Notepad.

وفي تطبيق الرسّام، تقدّم مايكروسوفت ميزة “المحو التوليدي Generative Erase”، وهي ميزة مُتاحة بالفعل في تطبيق الصور، وتتيح للمستخدمين تحديد جزء من الصورة من أجل محوه بطريقة احترافية، وإضافة خلفية تتماشى مع الصورة، وهو ما يجعلها مفيدة لتعديلات بسيطة وسريعة دون تشويه الصورة.

وأما ميزة “الملء التوليدي Generative Fill” في تطبيق الرسّام، فهي تتيح للمستخدمين تحديد منطقة معينة من الصورة باستخدام أداة التحديد، ثم إضافة أعمال فنية مولّدة بالذكاء الاصطناعي إليها، إذ تدمج تلك الميزة المحتوى الجديد بسلاسة ضمن المشهد، ليبدو كأنه جزء طبيعي من الصورة الأصلية.

ومن الجدير بالذكر أن ميزة “الملء التوليدي” تتطلب وجود حاسوب يعمل بمعالجات كوالكوم سنابدراجون، لكن ميزة “المحو التوليدي” ستكون متاحة لأي جهاز يعمل بنظام ويندوز 11.

وأضافت مايكروسوفت ميزة “إعادة الكتابة Rewrite” في تطبيق المفكرة Notepad، للسماح للمستخدمين بتغيير صياغة النص المحدد أو طوله، مما يجعلها أداة فعّالة لتبسيط المحتوى المكتوب أو تعقيده حسب الحاجة.

وما زالت تلك المزايا الجديدة المُعلنة قيد التجربة وفقًا لما ذكرته مايكروسوفت عبر موقعها الرسمي، ومن المقرر طرحها لاحقًا ضمن تحديثات ويندوز 11 المستقبلية.

ويعكس طرح تلك المزايا التزام مايكروسوفت بتقديم أدوات ذكاء اصطناعي سهلة وبسيطة، ومنها مزايا موجودة في برامج متقدمة مثل فوتوشوب، ولكن بتجربة مجانية تلائم احتياجات المستخدمين اليومية.