صفقة مثيرة.. OpenAI تستحوذ على نطاق Chat.com بملايين الدولارات

أثار سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، جدلًا واسعًا بعد نشره عبر حسابه في منصة إكس رابطًا بسيطًا لنطاق chat.com، الذي يوجه المستخدمين تلقائيًا إلى ChatGPT، روبوت الدردشة الشهير المستند إلى الذكاء الاصطناعي الذي تطوره الشركة.

وفي السابق، كان هذا النطاق مملوكًا لرائد الأعمال دارميش شاه، المؤسس المشارك والرئيس التقني لشركة HubSpot، وقد اشتراه في أوائل عام 2023 مقابل 10 ملايين دولار. ومع ذلك، أعلن شاه بعد عدة أشهر بيعه النطاق، دون الكشف عن تفاصيل الصفقة أو هوية المشتري، لكنه أكد بيعه مقابل مبلغ يفوق ما دفعه في البداية.

وقال شاه، في منشور له عبر منصة “لينكدإن” عند إعلان شراء النطاق آنذاك: “السبب في شراء chat.com بسيط؛ أعتقد أن واجهات المستخدم المعتمدة على الدردشة هي الخطوة الكبيرة القادمة في عالم البرمجيات. إن التواصل مع الحواسيب والبرمجيات يكون سهلًا باستخدام لغة طبيعية، وهذا أصبح مُمكنًا بفضل الذكاء الاصطناعي التوليدي”.

وقد كان النطاق يوجه بنحو مؤقت إلى حساب شاه في منصة “لينكدإن” قبل أن يعيد بيعه. وفي ذلك الوقت، أشار موقع Domain Name Wire إلى أن شاه قد يكون أجرى “إعادة بيع سريعة” للنطاق لمشترٍ آخر كان مهتمًا به سابقًا.

وتشير قاعدة بيانات مبيعات النطاقات، NameBio، إلى أن النطاق chat.com بيع مجددًا في نهاية مارس 2023 بمبلغ قدره 15.5 مليون دولار، وهو توقيت يتماشى مع إعلان شاه عملية البيع بعد شهرين من امتلاكه النطاق.

وأكدت شركة OpenAI استحواذها على النطاق لموقع TechCrunch التقني. ويأتي ذلك متماشيًا مع جهود OpenAI الأخيرة في إعادة صياغة هويتها. ففي سبتمبر الماضي، أعلنت الشركة سلسلة نماذج جديدة بدأت بـ “o1”.

وصرّح الرئيس السابق للبحوث في الشركة، بوب مكغرو، بأن ذلك يهدف إلى تقديم أسماء “أكثر اتزانًا” تعكس طبيعة عمل الشركة بنحو أفضل.

ويُلاحظ أن OpenAI لم تستضف ChatGPT فعليًا على نطاق chat.com، مما يجعل هذه الخطوة إعادة توجيه للمستخدمين إلى نطاق chatgpt.com، وليست تغييرًا رسميًا للاسم.

يُذكر أن الاستثمار في “النطاقات المميزة” أمر شائع في عالم الإنترنت؛ فعلى سبيل المثال، أنفقت شركة الذكاء الاصطناعي Friend مبلغ 1.8 مليون دولار حديثًا لشراء نطاق friend.com بعد جمعها 2.5 مليون دولار من التمويل.

وفيما يتعلق بشركة OpenAI، فإن إنفاق أكثر من 10 ملايين دولار على نطاق مميز يُعد جزءًا يسيرًا من ميزانيتها، خاصةً بعد جمعها 6.6 مليارات دولار في جولة التمويل الأخيرة لها.